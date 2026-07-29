Cum a căzut geniul fizicii victima unei bule bursiere

„Pot calcula mișcarea corpurilor cerești, dar nu și nebunia omenească”, se spune că ar fi spus când și-a pierdut banii în bula Companiei Mărilor Sudului.

Cunoaștem exemple de oameni de știință străluciți care au făcut lucruri stupide, dar investițiile dezastruoase ale lui sir Isaac Newton în timpul „Bulei Mărilor Sudului” din 1720 sunt notabile.

Când a fost fondată în 1711, Compania Mărilor de Sud a fost în principal o schemă de gestionare a datoriei publice britanice. Newton a fost un investitor timpuriu și a obținut profituri semnificative pe măsură ce prețul acțiunilor companiei a crescut. Cu toate acestea, în 1720, acțiunile companiei au cunoscut una dintre cele mai mari creșteri și apoi prăbușiri din istoria financiară.

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În primele etape ale acestei manii, Newton a decis că se va termina prost și, pe 22 aprilie 1720, și-a lichidat acțiunea în valoare de 7.000 de lire sterline, obținând un profit considerabil .

Însă bula a continuat să se umfle, iar Newton a decis, la vârful bulei, să-și reinvestească banii în Compania Mărilor de Sud. Investiția sa a picat fix înainte ca bula să explodeze, ceea ce a dus la pierderea banilor.

Experiența sa oferă un exemplu instructiv despre cum chiar și oamenii foarte inteligenți pot fi induși în eroare într-un mediu care se pretează la iluzii colective. Investitorii tind să acționeze ca o turmă și sunt captivați de povești despre profit și succes ușor, chiar și atunci când acestea nu se bazează pe dovezi solide.

Confruntat cu pierderi financiare uriașe la acea vreme, se spune că Newton ar fi spus: „Pot calcula mișcările corpurilor cerești, dar nu nebunia oamenilor”.

Înființarea și scopul companiei

Literatura despre Bula Mărilor Sudului este voluminoasă, dar nu toți cercetătorii sunt de acord cu privire la ce s-a întâmplat exact. Unii susțin că Compania Mărilor Sudului a fost o întreprindere frauduloasă încă de la început. Lucrurile par a fi puțin mai complicate, însă. Compania a fost fondată în 1711 pentru a rezolva o problemă economică presantă.

Guvernul britanic avea o acumulare semnificativă de facturi neplătite, provenite în mare parte de la contractori care aprovizionaseră armata britanică în timpul Războiului de Succesiune Spaniolă. Guvernul le-a oferit creditorilor săi acțiuni ale companiei. Acțiunile nu promiteau rambursarea integrală a sumelor datorate, dar promiteau plăți regulate de dobânzi.

Compania Mărilor de Sud a primit fonduri de la guvern pentru a plăti aceste dobânzi creditorilor. Compania deținea, de asemenea, monopolul asupra comerțului britanic cu coasta de vest a Americii și cu o parte a coastei de est a Americii de Sud – de unde și denumirea de „Compania Mărilor de Sud”. Astfel, a atras investitori cu promisiunea că profiturile din comerțul din Mările de Sud se vor adăuga generos la plățile dobânzilor.

Până la sfârșitul anilor 1710, Compania Mărilor de Sud era o afacere care pur și simplu transfera plățile guvernamentale investitorilor săi. Cercetătorii nu au informații solide despre profitabilitatea activităților sale comerciale în această perioadă.

Newton și bula

Newton, care deținea și obligațiuni guvernamentale, a fost un investitor timpuriu și și-a mărit participația în timp. Inițial, investiția sa a fost destul de profitabilă.

Redresarea economică de la sfârșitul anilor 1710 a inspirat o nouă viziune pentru Compania Mărilor de Sud. Guvernul britanic a anunțat că, în 1720, compania își va asuma cea mai mare parte a datoriei naționale britanice. Rezultatul a fost formarea bulei bursiere.

Prețul acțiunilor sale a crescut vertiginos în vara anului 1720, apoi a suferit o prăbușire bruscă în septembrie, probabil pe măsură ce investitorii au început să realizeze că așteptările lor privind câștigurile erau nerealiste. Până în octombrie, acțiunea valora mai puțin de un sfert din prețul său maxim.

Mita ministrului

Trebuie menționat că acest caz a declanșat și intense tulburări politice. Trezorerul de atunci, Sir John Aislabie, convinsese Parlamentul să permită Companiei Mărilor de Sud să emită oricâte acțiuni dorea, la un preț de emisiune pe care îl va stabili. Ulterior a fost forțat să demisioneze.

S-a dezvăluit că primise 20.000 de lire sterline în schimbul promovării propunerii.

A demisionat din funcția de ministru în ianuarie 1721, iar în martie a fost găsit vinovat de Camera Comunelor de „cea mai periculoasă corupție”. A fost exclus din Cameră, înlăturat din Consiliul Privat și închis în Turnul Londrei.