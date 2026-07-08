În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mareșalul Gheorghi Jukov a gustat Coca-Cola de la Dwight Eisenhower. I-a plăcut atât de mult încât a vrut s-o bea, dar nu voia să fie văzut că se afișează cu o băutură „imperialistă”. Ca să-i satisfacă dorința, Coca-Cola a produs o variantă specială, incoloră, fără caramel, ambalată discret, ca să semene cu vodca, scrie Mark Pendergrast într-o carte.

Uniunea Sovietică nu a fost complet impermeabilă la mărcile occidentale: Ford a jucat un rol semnificativ în proiectele de industrializare sovietice din anii 1930, în timp ce Pepsi a devenit prima marcă americană care a realizat marketingul în masă în URSS în anii 1970. Coca-Cola, însă, a avut o istorie diferită: Tom Standage, autorul cărții „O istorie a lumii în șase pahare ”, susține că Coca-Cola se temea că profiturile sale ar umple vistieria rușilor.

Linia de demarcație cu miros de Coca-Cola dintre comunism și capitalism era clar marcată. Primul om care a trecut-o nu a fost un capitalist, ci ilustrul Mareșal Jukov , omul care i-a alungat pe naziști din Stalingrad și i-a întors la Berlin.

Cum spuneam, produsul final, fabricat la Bruxelles, nu conținea caramel și era ambalat într-o sticlă cu pereți drepți. Scopul? Să facă din Coca-Cola Albă un exemplu perfect pentru vodcă, considerată o băutură mai „corectă” din punct de vedere politic decât sifonul capitalist. O stea roșie a împodobit chiar și capacul sticlei, ca o formă acceptabilă de colaborare între comuniști și Coca-Cola în scopuri de branding.

Ca recompensă pentru tot acest efort, Coca-Colei i s-a permis să circule liber în zonele controlate de sovietici din Viena, fără nicio barieră birocratică.

Numele Coca-Cola a fost inventat de Frank Robinson, care a numit băutura după cele două ingrediente cheie – frunza de coca și nuca de cola (kola).

Nuca de kola este originară din Africa de Vest. Conține stimulente, precum cafeina (pe care o conține mai mult decât cafeaua și majoritatea ceaiurilor) și teobromina. Africanii au mestecat-o pentru a-și suprima pofta de mâncare, permițând astfel consumatorului „să facă eforturi prelungite fără oboseală sau sete”.

Mestecarea nucii de kola juca un rol important în întâlnirile comunitare, riturile de trecere și ceremoniile de consolidare a tratatelor și contractelor în culturile vest-africane. Se spune, de asemenea, că nuca de kola făcea apa murdară și stătută din traversările pe distanțe lungi mai plăcută la gust și, din acest motiv , era folosită de navele de sclavi care veneau din Africa, scriu alți doi autori într-o carte.

Nuca de cola din Coca-Cola a fost înlocuită cu o substanță chimică sintetică în 2016. Acest lucru a făcut ca băutura să semene cu una dintre acele trupe rock îmbătrânite care, după atâtea schimbări de componență de-a lungul anilor din cauza diferențelor artistice și a ciocnirilor de egouri dintre membri originali ai trupei.

Celălalt membru fondator al Coca-Cola, frunza de coca, din care se obține cocaina, „părăsise deja trupa” în urmă cu mai bine de o sută de ani, la începutul secolului al XX-lea, notează un alt autor.

Coca-Cola a reintrat în Rusia după 1990 prin revenirea treptată a brandului occidental pe piață în anii 1990 și apoi prin producție locală înainte de retragerea din 2022.

Cum a revenit

În perioada sovietică târzie, Coca-Cola a început să fie fabricată în URSS în 1986, iar după destrămarea URSS a profitat de liberalizarea pieței și de extinderea distribuției, devenind un brand prezent pe scară largă în Rusia post-sovietică.

În 2022, compania a anunțat însă că își suspendă operațiunile și că nu va mai produce ori comercializa Coca-Cola și alte mărci ale sale în Rusia.

Mai e prezentă acum?

Da, dar mai ales indirect. După retragerea oficială, au continuat să apară pe piață băuturi de tip Coca-Cola prin importuri paralele, reexporturi din țări apropiate și produse locale „clone” precum Dob Cola sau Komi-Cola.

Presa a relatat și că, în 2025, existau în continuare sticle sau doze de Coca-Cola importate din alte țări, deci marca nu a dispărut complet din magazine, doar nu mai operează oficial ca înainte.

Concluzie

Pe scurt: Coca-Cola a revenit în Rusia după 1990 prin deschiderea pieței și producție locală, dar astăzi prezența ei este mai degrabă una parțial informală decât una a companiei-mamă care să controleze direct piața