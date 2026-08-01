Cum a izbucnit criza din Ceuta: Un înalt oficial marocan vorbește despre mai mulți factori și îi explică. „S-a răspândit ca focul în câteva ore”, spusese și premierul spaniol

Evenimentele din Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii care a fost asaltată joi și vineri de zeci de mii de migranți, pot fi explicate prin mai mulți factori care stau la baza acestui val excepțional de migrație, a spus Lahcen Haddad, vicepreședinte al camerei superioare a parlamentului marocan, citat de Morocco World News.

El a pus că evenimentele tragice din ultimele zile, în care zeci de oameni au murit striviți pe digul din Ceuta sau în apele mării în timp ce încercau să înoate spre ea au fost provocate de mai mulți factori. A enumerat dezinformarea, rețelele de trafic de migranți și provocările sociale și economice cu care se confruntă tinerii din nordul Marocului.

Situația necesită „compasiune, acuratețe și reținere”, a spus Haddad, fost ministru al Turismului și analist politic.

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„Mai mulți factori interconectați”

El a afirmat că informațiile disponibile indică „mai mulți factori interconectați”, printre care interpretarea distorsionată a unei hotărâri judecătorești spaniole, exploatarea zvonului de către rețelele de trafic de migranți, mobilizarea rapidă a mii de persoane pe rețelele sociale, precum și condițiile economice și sociale dificile cu care se confruntă tinerii din orașul învecinat Fnideq și alte zone din apropiere.

Hotărârea se referă la o decizie recentă a Curții Supreme a Spaniei, conform căreia migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă la Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați imediat în cadrul procedurii spaniole de „respingere”. În schimb, cazurile lor trebuie să urmeze procedura legală obișnuită de returnare.

„Aceste elemente documentate trebuie distinse de speculații și de acuzații motivate politic”, a adăugat el.

Nu a fost un act de război hibrid contra Spaniei, afirmă el

Haddad a respins afirmațiile potrivit cărora Marocul ar fi organizat în mod deliberat această mișcare pentru a pedepsi Spania, afirmând că, în prezent, nu există dovezi concrete care să susțină astfel de acuzații.

„Nimic din ceea ce s-a stabilit până în prezent nu dovedește că statul marocan a organizat în mod deliberat această mișcare pentru a pedepsi Spania”, a spus el.

În schimb, Haddad a indicat reacția autorităților marocane și spaniole ca dovadă a cooperării rapide dintre cele două țări. Marocul a întărit măsurile de securitate, a depus eforturi pentru a preveni noi treceri ale frontierei, a acceptat returnarea persoanelor care au intrat în Ceuta și a luat măsuri împotriva celor suspectați că au organizat treceri spre enclavă.

Haddad a susținut, de asemenea, că decizia Madridului de a evita acuzațiile premature, alături de sprijinul continuu al Comisiei Europene pentru cooperarea cu Marocul, slăbește afirmațiile potrivit cărora criza ar fi fost un act dovedit de „război hibrid” organizat de Rabat.

Relația Spania – Maroc nu e chiar una liniștită

Declarațiile oficialului marocan pe această temă vin după ce unii experți s-au întrebat dacă nu cumva autoritățile marocane au închis ochii la aceste treceri ilegale, amintind de cazuri din istoria recentă în care Rabatul a fost acuzat că folosește migrația ca pârghie politică.

Ultimul val major a avut loc în mai 2021, când autoritățile marocane păreau să fi relaxat controalele la frontieră, o măsură interpretată pe scară largă drept represalii pentru faptul că Spania a găzduit un lider al mișcării de independență din Sahara Occidentală, notează Reuters.

Marocul nu recunoaște suveranitatea Spaniei asupra Ceutei și a celeilalte enclave spaniole, Melilla, caracterizând aceste teritorii – aflate de câteva secole sub control spaniol – drept „ocupate”.

Relațiile dintre Madrid și Rabat s-au îmbunătățit în ultimii ani, după ce Spania a susținut planul de autonomie al Marocului pentru Sahara Occidentală, un teritoriu revendicat de Maroc, dar pentru care Frontul Polisario, susținut de Algeria, dorește ca acesta să devină un stat independent.

„Un mesaj nu tocmai subtil”

Cu toate acestea, vizita premierului spaniol Pedro Sanchez în Algeria de la începutul acestei luni „nu a fost percepută pozitiv la Rabat”, a declarat Haizam Amirah-Fernandez, directorul Centrului de Studii Arabe Contemporane din Madrid.

De asemenea, Congresul Spaniei a aprobat recent un proiect de lege care acordă cetățenia spaniolă descendenților sahrawi, o măsură care, potrivit experților, a stârnit probabil nemulțumirea Marocului.

„O modalitate de a gestiona această situație este de a transmite un mesaj nu tocmai subtil”, a spus Haizam Amirah-Fernandez, directorul Centrului de Studii Arabe Contemporane din Madrid.

Sanchez: „Situația s-a răspândit ca focul în câteva ore”

Pedro Sanchez, care a fost în Ceuta vineri dimineață, a declarat că va folosi toate resursele de care dispune pentru a garanta siguranța populației orașului.

Premierul spaniol a atribuit și el trecerea în masă a migranților „rețelelor de trafic de persoane” care au profitat de o decizie a Curții Supreme a Spaniei, potrivit The Guardian.

Aceasta a hotărât recent că persoanele interceptate pe mare în timp ce încercau să intre în Ceuta sau în cealaltă enclavă spaniolă din Africa de Nord, Melilla, nu pot fi returnate în mod expeditiv pe bazal unor norme speciale.

„Această situație s-a răspândit ca focul în câteva ore prin rețelele mafiilor care se ocupă cu traficul de persoane și a generat o avalanșă de proporțiile și caracteristicile pe care le-am trăit ieri (joi)”, a declarat el.

Sanchez a afirmat că va fi înființat un centru de primire temporar pentru a facilita documentarea, înregistrarea, trierea și expulzarea „accelerată” a persoanelor care nu au drept legal de ședere în Spania.