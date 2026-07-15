Cum a pierdut o avere Winston Churchill tranzacționând pe burse

În prima sa zi de școală, Winston Churchill i-a cerut mamei sale mai mulți bani. Ea s-a plâns: „Nu-ți dau. Cu cât ai mai mult, cu atât vrei să cheltui mai mult.” Avea 13 ani și deja cheltuia mai mult decât o familie „de șase sau șapte persoane”, scrie David Lough, într-o biografie a celebrului om politic și scriitor.

Nepot al unui duce, Churchill avea gusturi ducale, dar nu avea pământul necesar pentru a le finanța. Când a intrat pentru prima dată în Parlament în 1900, nu deținea niciun metru pătrat de pământ. Cincizeci de ani mai târziu, regina i-a oferit un ducat, dar el a refuzat.

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Churchill era obsedat de bani. Era, după cum îi scria fratelui său Jack (care era și agentul său de bursă) „singurul lucru care mă îngrijorează în viață”.

David Lough a avut acces la cele mai intime înregistrări ale lui Churchill, multe dintre ele necercetate până acum, pentru a relata lipsa cronică de bani a familiei sale, propriile extravaganțe financiare și pierderile recurente din jocurile de noroc sau din tranzacționarea cu acțiuni și valute. Lough, bazându-se inclusiv pe înregistrările fiscale ale lui Churchill, rămâne surprins de ceea ce dezvăluie conturile. „Nu am întâlnit niciodată pe nimeni care să-și asume riscuri atât de mari precum Churchill. Tranzacționa cu o asemenea intensitate încât părea a fi în stare de euforie”.

Și-a câștigat majoritatea banilor scriind. Ca jurnalist de război, Churchill era plătit regește. În anii 1920, prețul pe articol al lui Churchill era cam de 750 de lire sterline. Nu în banii de astăzi, ci în banii anilor 1920. Adică aproximativ 43.000 de lire sterline în banii de azi. La nici 25 de ani, Churchill devenise unul dintre cei mai bine plătiți jurnaliști din lume.

În 1921, viitorul său părea stabilit când a moștenit o proprietate valoroasă în Țara Galilor. Soția sa, Clementine, cu care nu se căsătorise pentru bani, a răsuflat ușurată „că nu trebuie să ne mai facem niciodată griji pentru bani… e ca și cum ai pluti într-o baie de frișcă”. Totuși, soțul ei a „rezolvat” rapid situația. Unul dintre cei mai de succes politicieni „a acumulat datorii personale uriașe, a jucat mult la jocuri de noroc, a pierdut sume mari la bursă, a evitat impozitele cu mare succes și și-a plătit facturile cu întârziere”.

Amploarea pierderilor lui Churchill în crahul de pe Wall Street a depășit 8,9 milioane de lire sterline în moneda actuală. Apoi au fost și serile ghinioniste de la Monte Carlo. „Atenție la cazinou”, a îndemnat Clementine în mai multe rânduri. În 1922, de exemplu, a pierdut peste echivalentul a 90.000 de lire sterline.

În martie 1938, Churchill „pur și simplu ajunsese la capătul drumului” și ar fi dat faliment dacă nu ar fi primit un împrumut de la Sir Henry Strakosch, unul dintre numeroșii milionari care îl admirau pe Churchill și erau de acord să-l salveze. Niciunul dintre ei nu a vorbit vreodată despre asta, salvarea lui Churchill de la faliment fiind ținută secretă.

A avut un turneu de promovare a unei cărți, timp în care a călătorit prin Statele Unite și a cumpărat acțiuni pe parcurs- majoritatea la firme care apoi au falimentat. Practic, în fiecare oraș în care mergea, auzea de o companie și cumpăra acțiuni la ea, scrie autorul biografiei.

Și a descoperit tranzacționarea cu marjă a acțiunilor și a început să o practice fără să înțeleagă cu adevărat ce făcea. După cele 4 luni cât a durat turneul de promovare pierduse totul. A tranzacționat acțiuni în valoare de 620.000 de dolari la acea vreme sau 80 de milioane de lire sterline în prețuri de azi.