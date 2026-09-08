Cum au ajuns sucurile, bomboanele și guma să finanțeze un ditamai războiul

O dată pe săptămână, Mohammed Jaber călătorește la El Obeid cu camionul său plin cu bucăți chihlimbarii pe care le vinde producătorilor de ciocolată, sucuri și alte bunuri de consum. Spre sfârșitul călătoriei sale de 80 de kilometri, lui Jaber i se cere să plătească aproximativ 330 de dolari luptătorilor din Forțele de Sprijin Rapid (RSF), un grup paramilitar pe care guvernul SUA l-a acuzat de epurare etnică și crime împotriva umanității în războiul civil din Sudan, scrie Wall Street Journal.

Servicii de „securitate” din partea miliției

RSF a asediat El Obeid din iunie și controlează trei dintre cele patru drumuri principale de acces către oraș, care este unul dintre principalele centre agricole ale Sudanului și este administrat de armata țării. „Călătoria în convoaie este singura modalitate de a rămâne în siguranță, dar este foarte scumpă. Toată lumea trebuie să plătească”, a declarat el.

Comercianții de gumă nu plătesc doar punctele de control RSF pentru a se ocupa de ei. Sunt obligați să plătească între 60 și 100 de dolari luptătorilor RSF cu AK-47, care le însoțesc camioanele pentru „securitate”. Comercianții care refuză să plătească riscă să-și piardă încărcătura și vehiculele.

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Rășina a devenit o sursă cheie de finanțare pentru ambele părți implicate în război, conform WSJ, care citează comercianți sudanezi. Pe lângă colectarea de către RSF , armata sudaneză impune taxe asupra comerțului cu această marfă.

Aproximativ 80% din guma arabică (o rășină naturală care provine din anumite specii de salcâm ) din lume este recoltată din salcâmii din Sudan, scrie și presa elenă.

Aceștia cresc în zona deșertică care se întinde de la granița de vest a Sudanului cu Ciad până la granița de est cu Etiopia, acoperind o suprafață de aproximativ 200.000 de mile pătrate.

Conform celor mai recente date, Sudanul a exportat gumă arabică în valoare de 183 de milioane de dolari. Principalele destinații de export au fost Franța (80,1 milioane de dolari), Statele Unite (37,1 milioane de dolari), India (12,9 milioane de dolari), Germania (12,7 milioane de dolari) și Regatul Unit (10,7 milioane de dolari).

Guma este utilizată ca stabilizator, agent de îngroșare sau emulgator pentru multe alimente, băuturi, produse cosmetice și medicamente.

Oroarea războiului

SUA au acuzat ambele părți implicate în conflict de comiterea de crime de război. În septembrie, Departamentul de Stat a impus sancțiuni împotriva a doi comandanți superiori ai RSF pentru implicarea lor în epurări etnice, violențe sexuale, jafuri și incendierea comunităților.

Aproximativ 8,5 milioane de sudanezi au fost forțați să-și părăsească locuințele de la începutul războiului. Tom Perriello, trimisul special al administrației SUA pentru Sudan, a avertizat că numărul real al morților din război ar putea fi de 10 până la 15 ori mai mare decât cele confirmate.

Lobby pentru E414

Potrivit Al Jazeera , în anii 1990 și 2000, guvernul sudanez a încercat să folosească guma arabică ca punct de sprijin împotriva guvernelor americane pentru a evita sancțiunile. Lobbyiștii din Washington au depus eforturi pentru a se asigura că există o scutire pentru această substanță, cunoscută și sub numele de E414.

„În perioadele anterioare de război și criză din Sudan, guvernul și companiile internaționale au reușit să prevină sancțiunile asupra exporturilor sudaneze de gumă arabică. Produsul a fost omis de pe listă și, prin urmare, producția nu a scăzut niciodată dramatic.”

Și companiile gigantice fac presiuni

Pentru giganții băuturilor precum Coca-Cola și Pepsi, care au declarat că nu își pot produce produsele fără acest ingredient cheie, importanța unei aprovizionări constante și fiabile cu gumă de mestecat este fără precedent.

De aceea, aceștia monitorizează îndeaproape evoluțiile de pe frontul de război, asigurându-se în același timp că stochează cantități mari de teama unei penurii de aprovizionare. Industria alimentară se bazează în mare măsură pe această rășină ca aditiv alimentar organic și ca sursă de fibre. Guma nu modifică proprietățile originale ale alimentelor și poate fi găsită în produse de cofetărie, sosuri și dressinguri, produse de panificație, produse lactate și băuturi.

Fermierii fac de obicei o tăietură în salcâm, iar guma se scurge. Se usucă și se zbârcește atunci când este expusă la aer și la lumina soarelui. După câteva săptămâni, fermierii colectează guma uscată. Mulți fermieri folosesc încă unelte manuale pentru a obține un randament mic, care, potrivit Deutsche Welle, este estimat la 250 de grame pe salcâm.

După colectare, guma este sortată și curățată, apoi vândută comercianților, care la rândul lor o vând companiilor de procesare și export.