Cum ajunge războiul din Orientul Mijlociu în portofelul tău

Când auzi că prețul petrolului Brent a crescut pe piețele internaționale, poate părea o știre îndepărtată, care nu te afectează în mod direct. Dar între un baril de petrol scump undeva în Golful Persic și prețul pe care îl plătești tu la raft sau la pompă, legătura e foarte directă și ea vine în valuri.

Primul val: îl simți imediat la pompă

În primul an după o scumpire a petrolului, efectul e vizibil și rapid: benzina și motorina se scumpesc, facturile la energie cresc. E partea pe care o vede toată lumea, scrie Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România

Al doilea val: îl simți un an mai târziu

Transportul de marfă costă mai mult. Producția industrială costă mai mult. Și aceste costuri suplimentare nu rămân la firme – sunt transferate, treptat, în prețul produselor pe care le cumperi tu: haine, mobilă, electrocasnice, medicamente.

De aceea economiștii vorbesc despre un impact în două etape: ce plătești azi la pompă devine, peste 12 luni, o scumpire generalizată a bunurilor de larg consum.

De ce România e mai vulnerabilă decât alte țări?

Categoria care include energia și combustibilul cântărește 49% din coșul de consum pe baza căruia se calculează inflația în România. Aproape jumătate. Asta înseamnă că orice mișcare în prețul petrolului se amplifică în economia noastră mai tare decât în economii precum Germania, unde structura consumului e diferită.

Regula de bază e simplă: la fiecare scumpire cu 10% a petrolului, inflația română crește cu 0,3 puncte procentuale — și asta înainte să apară efectele indirecte din al doilea val.

Deși BNR poate gestiona într-o oarecare măsură volatilitatea valutară, „inflația importată” din sectorul petrolier rămâne o variabilă externă care continuă să pună la încercare reziliența consumului privat intern, dar și creșterea reală globală a PIB-ului.

O analiză realizată la începutul lui 2026 de S&P Global a evidențiat faptul că șocurile severe ale prețurilor petrolului ar putea contribui la o contracție de până la 1% a PIB-ului României, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Dar dacă petrolul sare la 100 sau 120 de dolari pe baril?

Înainte de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, petrolul Brent era în jur de 70 de dolari pe baril. Iată ce ar însemna o creștere:

– La 100 de dolari pe baril – o creștere de peste 40% – inflația din România ar putea urca cu aproximativ 1,3 puncte procentuale în plus față de estimările actuale.

– La 120 de dolari pe baril, abaterea față de previziuni ar putea ajunge la 1,5 puncte procentuale, potrivit analistului Radu Puiu de la XTB România.

Într-o economie unde inflația e deja la 8-9%, aceste cifre nu sunt neglijabile. Banca Națională a României ar fi pusă în situația dificilă de a amâna sau chiar de a abandona planurile de reducere a dobânzilor — ceea ce înseamnă credite mai scumpe mai mult timp pentru populație și firme.

Concluzia simplă

Războiul din Orientul Mijlociu nu e doar o știre de politică externă. E un mecanism care pornește de la un câmp petrolier din Golf și ajunge, în trepte, în coșul tău de cumpărături — mai întâi la pompă, apoi pe raftul din magazin. Iar România, prin structura sa economică, simte aceste șocuri mai puternic decât mulți dintre vecinii ei europeni.