Cum arată cel mai cool spațiu nou de pe Calea Victoriei: IQOS Boutique Victoriei

Pe Calea Victoriei s-a deschis noul IQOS Boutique Victoriei, un spațiu care se vede de afară ca un venue urban futurist și care aduce împreună designul, arta contemporană și tehnologia. Noua locație marchează o etapă importantă pentru rețeaua IQOS din România, care ajunge acum la 120 de puncte de vânzare.

Primul moment care a atras atenția la deschidere a fost chiar felul în care boutique-ul s-a dezvăluit orașului. După ce cortina de pe geamuri a fost dată jos, interiorul s-a văzut din stradă ca o scenă luminoasă, așezată în mijlocul uneia dintre cele mai recognoscibile zone istorice din București. Contrastul dintre clădirile de pe Calea Victoriei și spațiul noului boutique a transmis rapid ideea din spatele conceptului: e o experiență, nu doar un magazin de unde vii să cumperi ceva.

Noul IQOS Boutique Victoriei face parte din strategia Retail 2.0 a Philip Morris România și se alătură unor concepte flagship dezvoltate în orașe precum Milano, Madrid, Londra sau Amsterdam. Spațiul integrează elemente interactive, design contemporan și o lucrare artistică realizată special pentru această locație de artistul Sebastian Comănescu.

Sebastian Comănescu

Instalația semnată de Sebastian Comănescu este piesa centrală a boutique-ului. Artistul a transpus Calea Victoriei într-o dioramă urbană interactivă, care reunește clădiri emblematice, detalii arhitecturale și elemente inspirate din ritmul orașului. Lucrarea folosește senzori și efecte de lumină, astfel încât vizitatorii pot activa diferite straturi vizuale atunci când interacționează cu ea.

Sebastian Comănescu a explicat că a pornit de la felul în care Bucureștiul își dezvăluie identitatea prin detalii: o cornișă, un ritm de geamuri, o lumină de seară pe Calea Victoriei. Rezultatul este o instalație care nu doar reprezintă orașul, ci reacționează la prezența celui care intră în spațiu.

Lucrarea face parte din proiectul Studioul Curiozității, o inițiativă curatoriată de The Institute, prin care artiști români creează lucrări inspirate de orașele în care se deschid boutique-urile IQOS. În cazul Bucureștiului, inițiativa transformă una dintre cele mai cunoscute artere ale orașului într-un obiect vizual interactiv, în care arhitectura devine parte din experiența de retail.

Carmina Fusté, director general al Philip Morris România

La deschidere, Carmina Fusté, director general al Philip Morris România, a vorbit despre importanța noului boutique în strategia companiei: „Nu este doar un boutique, ci este casa IQOS, lider mondial în produse fără fum. Suntem fericiți, pentru că în final avem un magazin acolo unde ar trebui să fie liderii, pe cea mai vibrantă și plină de oameni stradă din România.”

IQOS este ales de peste 35 de milioane de utilizatori adulți la nivel global, iar noul boutique din București arată direcția în care evoluează rețeaua: spații care funcționează și ca puncte de întâlnire, și ca zone de explorare, și ca locuri în care brandul își construiește relația cu comunitatea de consumatori adulți.

Deschiderea IQOS Boutique Victoriei ne arată astfel un exemplu despre felul în care retailul poate deveni o experiență urbană, mai ales atunci când tehnologia, arta și designul sunt integrate într-un spațiu care dialoghează cu orașul din jur.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Articol susținut de IQOS