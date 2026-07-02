Cum arată Mercedes-Benz Studio Bucharest, spațiul deschis la MARe până pe 12 iulie

Mercedes-Benz Studio Bucharest transformă Muzeul de Artă Recentă într-un spațiu plin de experiențe, unde automobilele, designul, tehnologia și cultura urbană sunt puse în același traseu. Vineri seară, studioul a arătat și ca un loc de întâlnire pentru public, cu un concert live susținut de Mădălina Pavăl pe terasa MARe.

Pe Bulevardul Primăverii, într-un muzeu asociat cu arta recentă, Mercedes-Benz a deschis în vara aceasta un format care se îndepărtează de ideea unui showroom auto clasic. Mercedes-Benz Studio Bucharest este deschis la MARe între 2 iunie și 12 iulie 2026 și face parte din inițiativa globală Mercedes-Benz Studios, construită în jurul conceptului Welcome Home.

Spațiul aduce la un loc cele mai noi modele Mercedes-Benz, prezentări statice de produs, accesorii din colecția oficială, activări interactive, experiențe culturale și posibilitatea de a programa test-drive-uri. Pentru public, traseul funcționează ca o introducere în universul brandului: istorie, design, inovație, lifestyle și tehnologie, toate integrate într-un spațiu cultural din București.

La MARe, mașinile nu sunt așezate într-un decor neutru, ci apar într-un muzeu, lângă arhitectură contemporană, lucrări de artă, zone de eveniment și unde publicul nu vine doar să vadă un produs, ci să intre într-o experiență. Tocmai această mutare schimbă felul în care este privit automobilul. Detaliile de design, materialele, interioarele, ecranele și liniile de caroserie devin parte dintr-o conversație mai largă despre mobilitate și stil de viață.



Mercedes-Benz Studio Bucharest include și experiențe speciale legate de Formula 1, ateliere de siguranță pentru copii și evenimente culturale. În locul unei prezentări concentrate strict pe specificații, spațiul propune o întâlnire mai amplă cu brandul, în care vizitatorul poate explora 140 de ani de istorie, de la modele expuse la accesorii, de la activări la test-drive-uri și de la zona de produs la programul cultural al studioului.

Vineri seară, această idee s-a văzut cel mai clar pe terasa MARe, unde Mădălina Pavăl a susținut un concert live. Muzica ei, care pune împreună rădăcini românești, instrumente acustice și un sound contemporan, a adus acolo o energie care arată cum se îmbină tradiţiile cu viitorul.

Până pe 12 iulie, Mercedes-Benz Studio Bucharest rămâne deschis publicului ca un punct de întâlnire între inovație auto și viață urbană.

Articol susținut de Mercedes-Benz