Cum condiționează Guvernul României proiectul Porțile de Fier 3 propus de Serbia

​Guvernul interimar are pe ordinea de zi a ședinței de joi un Memorandum privind negocierea cu Serbia pentru construirea pe Dunăre a unei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Djerdap 3, denumită și Porțile de Fier 3. Inițiativa proiectului aparține Ministerului Mineritului și Energiei din Republica Serbia și prevede construirea unei infrastructuri româno-sârbe pe fluviul Dunărea.

​Memorandumul prevede împuternicirea oficială a lui Ilie Bolojan, în calitatea sa de premier interimar și ministru al energiei interimar, pentru a negocia și semna Memorandumul de Înțelegere cu Serbia.

Đerdap 3 este situat în Serbia, pe malul drept al Dunării, în amonte de hidrocentrala Đerdap 1, operată de compania de electricitate de stat Elektroprivreda Srbije (EPS), potrivit publicației Balkan Green Energy News.

Cele două țări împart în prezent două hidrocentrale pe Dunăre, Porțile de Fier 1 şi Porțile de Fier 2.

​Condițiile tehnice și de mediu solicitate de partea română

Guvernul român își exprimă deschiderea de principiu față de proiect, însă condiționează avansarea discuțiilor de protejarea activelor energetice și logistice existente. Partea română propune introducerea unor clauze specifice în textul memorandumului, prin care dezvoltarea Djerdap 3 să nu genereze efecte negative asupra producției interne de energie și asupra infrastructurii fluviale.

Guvernul consideră că proiectul sârb nu trebuie să afecteze funcționarea sau volumul de energie electrică generat de hidrocentralele românești Porțile de Fier I (2.300 MW) și Porțile de Fier II (520 MW), gestionate în comun de cele două state.

De asemenea, execuția lucrărilor nu trebuie să interfereze cu proiectul FAST DANUBE II, program derulat de administrațiile căilor navigabile din România (AFDJ RA Galați) și Bulgaria (IAPPD Ruse), sub coordonarea ministerelor de transport din cele două țări, mai consideră Guvernul.

În plus, evaluările tehnice vor trebui să analizeze condițiile de defluent în aval de Porțile de Fier II, stabilitatea terenurilor riverane (malurilor) de pe teritoriul României și Bulgariei, precum și condițiile generale de navigație pe Dunăre.

​Procesul de analiză va include atât impactul economic, cât și impactul asupra sistemului energetic național și indicatorii de mediu.

​Implicarea companiilor de stat

​Conform publicației Balkan Green Energy News, Ambasada SUA din Serbia a comunicat recent că executivul de la Belgrad a lansat un apel public prin care invită companii din Statele Unite ale Americii să își exprime interesul pentru participarea la implementarea proiectului Đerdap 3. Amplasamentul este operat în prezent de compania sârbă de electricitate de stat Elektroprivreda Srbije (EPS).

În situația în care partea română ar agrea proiectul, compania care s-ar putea implica va fi Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România. Aceasta ar putea participa în cadrul proiectului cu o cotă de 50%, decizie ce va fi analizată oficial după ce Serbia va transmite setul complet de date tehnice solicitat.

​Discuțiile bilaterale pe această temă au fost inițiate în anul 2022. Ulterior, în 2023, Ministerul Energiei din România a precizat că monitorizează evoluția proiectului pentru a preveni orice risc de diminuare a randamentului complexului existent Porțile de Fier 1 și 2.