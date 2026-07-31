Cum îi ajută digitalizarea pe antreprenori să câștige timp pentru creșterea businessului

În al patrulea episod GatadeBusiness – cu și despre antreprenori, Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România, discută cu Mircea Căpățînă, cofondator SmartBill, despre una dintre cele mai concrete presiuni din viața unui antreprenor: timpul petrecut cu administrarea businessului.

Facturi, documente, termene, obligații fiscale, e-Factura, SAF-T, e-Transport, contabilitate primară. Pentru un antreprenor, toate acestea fac parte din realitatea zilnică a businessului și ajung rapid să consume energie care ar putea merge spre clienți, vânzări, echipă sau dezvoltare.

În conversația cu Ionuț Pătrăhău, Mircea Căpățînă surprinde foarte bine miza: „Un antreprenor e preocupat să-și crească afacerea. Literalmente, toată viața lui este despre afacerea lui și despre creștere.”

Aceasta este tema celui de-al patrulea episod din seria GatadeBusiness – cu și despre antreprenori, un proiect editorial Raiffeisen Bank România despre business, comunitate și soluții concrete pentru antreprenori. Invitatul episodului este Mircea Căpățînă, cofondator SmartBill, platformă de facturare, gestiune și administrare pentru companii.

De ce ajunge administrarea să consume atât de mult timp

Un business pornește, de obicei, dintr-o competență clară: un produs bun, un serviciu bine făcut, o relație cu clienții, o oportunitate de piață. Administrarea vine la pachet cu toate acestea și crește odată cu firma.

Ionuț Pătrăhău vorbește despre nevoia antreprenorilor de a avea acces la soluții care le simplifică activitatea curentă și le lasă mai multă energie pentru dezvoltare. SmartBill este parte din comunitatea GatadeBusiness tocmai pentru că răspunde unei presiuni foarte concrete din viața unui business: administrarea zilnică.

Pentru Mircea Căpățînă, provocarea apare tocmai pentru că antreprenorul ajunge să facă lucruri care cer timp, atenție și rigoare, în timp ce focusul lui principal rămâne creșterea afacerii. „Când procesele administrative sunt mai clare, antreprenorul câștigă spațiu mental pentru decizii, clienți și vânzări”.

Digitalizarea poate transforma obligațiile în procese mai simple

e-Factura, SAF-T și alte obligații digitale au schimbat felul în care companiile lucrează cu documentele, raportările și datele financiare. Pentru antreprenori, miza este să integreze aceste schimbări într-un mod cât mai simplu, cu fluxuri clare și instrumente care reduc timpul petrecut pe operațional.

Mircea Căpățînă explică faptul că digitalizarea poate deveni un câștig real pentru business atunci când documentele sunt mai ușor de urmărit, informațiile sunt mai clare, iar procesele administrative devin mai bine organizate. „Per total chiar este un câștig”, spune el despre e-Factura.

SmartBill, parte din comunitatea GatadeBusiness

SmartBill este unul dintre partenerii din comunitatea GatadeBusiness, dezvoltată de Raiffeisen Bank România pentru antreprenori. Prin acest parteneriat, antreprenorii cu firme nou înființate, care accesează comunitatea, pot beneficia de 12 luni gratuite de SmartBill.

Mircea Căpățînă explică motivația din spatele acestei oferte: „Noi la SmartBill, în comunitatea GatadeBusiness, ne-am dorit și am reușit împreună cu voi să oferim noilor antreprenori, firmelor nou înființate, 12 luni gratuite de SmartBill.”

Pentru un business la început de drum, acest tip de sprijin poate face diferența în primele luni, când fiecare proces contează: emiterea facturilor, organizarea documentelor, relația cu contabilitatea și adaptarea la obligațiile digitale.

Încrederea în date înseamnă încredere în decizii

Într-un business, datele administrative susțin decizii foarte concrete: ce facturezi, ce ai de încasat, ce documente ai pregătite, ce informații ajung la contabilitate și cât de bine poți urmări activitatea companiei. De aceea, încrederea devine esențială. Mircea Căpățînă rezumă această idee într-o frază simplă: „De asta cumpără de fapt lumea de la noi: să-și simplifice viața și din încredere”.

Pentru SmartBill, această încredere se construiește prin corectitudinea datelor, securitate și procese care îi ajută pe antreprenori să lucreze mai clar. Pentru GatadeBusiness, miza este aceeași: fiecare soluție adusă în comunitate trebuie să adauge valoare reală pentru antreprenori.

Util pentru antreprenori

În viața unui antreprenor, administrarea eficientă înseamnă timp recuperat, procese mai clare și mai multă energie pentru clienți, echipă și creștere. Un instrument digital bun poate transforma facturarea și administrarea curentă într-un sistem mai ușor de urmărit, mai predictibil și mai simplu de integrat în rutina businessului.

Urmărește al patrulea episod GatadeBusiness – cu și despre antreprenori ca să vezi cum pot antreprenorii să recupereze timp din administrare.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România