Cum îți setezi camera telefonului ca să faci poze mai bune, în newsletterul Good Tech de pe 10 iunie

Avem la dispoziție, aproape permanent, cea mai bună cameră pe care am avut-o vreodată în buzunar. Nu doar mai bună decât orice aparat compact de acum 10–15 ani, ci suficient de bună încât să documenteze aproape orice moment din viață la o calitate excelentă. În newsletterul de miercuri, 10 iunie, poți afla ce setări ai la dispoziție ca să te folosești la maxim de ea.

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Producătorii de smartphone-uri fac telefoanele cu setările de cameră configurate pe un mod standard, gândit să consume puțin spațiu și să funcționeze acceptabil în orice condiții, fără, însă, să exceleze în vreuna. Telefoanele de azi (fie că vorbim de iPhone sau de un Android de buget mediu) au senzori incredibil de puternici, dar care sunt mânați de un software destul de leneș din fabrică.

Asta înseamnă că, în mod implicit, camera telefonului nu este configurată pentru cea mai bună poză posibilă, ci pentru una care arată decent în majoritatea situațiilor, dar care rareori scoate tot ce poate din senzorul pe care îl ai deja în buzunar.

Pentru newsletterul Good Tech de mâine am selectat 5 setări importante, adesea ascunse prin tot felul de meniuri, care vor schimba calitatea fotografiilor tale. Partea bună e că le setezi o singură dată și viața ta devine mai ușoară pentru totdeauna.