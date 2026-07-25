Cum maschează industria hotelieră costurile crescute fără a mări vizibil prețul camerei

Fenomenul are o denumire tehnică precisă și o mecanică economică ușor de descris, dar greu de reglementat: în loc să scumpească vizibil camera- mișcare pe care clientul o observă imediat și o compară instant pe Booking sau Google Hotels- hotelul menține prețul afișat dar reduce, discret, ceea ce oferă pentru acel preț.

E diferența dintre shrinkflation (reducerea cantității unui bun inclus) și skimpflation (reducerea calității unui serviciu inclus), iar termenul din urmă a fost propus chiar cu exemplul hotelier: un hotel care oferă un mic dejun mai sărac sau reduce frecvența curățeniei camerei.

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De ce hotelurile aleg această cale, nu majorarea de preț

Rațiunea e strict comportamentală. Prețul camerei e singura variabilă pe care platformele de comparare o expun clar- TripAdvisor, Booking. Orice majorare directă e vizibilă instantaneu și penalizată. În schimb, compoziția „pachetului” din spatele prețului- frecvența room service-ului, accesul la piscină, calitatea produselor de toaletă- nu apare, ci se descoperă abia la fața locului, când decizia de cumpărare e deja luată.

Trei forme concrete de mascare

Prima e reducerea graduală a ferestrei de servicii incluse: ore de mic dejun tot mai scurte- uneori încheiate la 9 dimineața- sau politici de shuttle către aeroport cu program de funcționare aflat abia după ce rezervarea e plătită. Clientul nu pierde serviciul pe hârtie, îl pierde în practică.

A doua e degradarea calitativă a ceea ce rămâne inclus, vizibilă mai ales în segmentul premium- exact unde ar trebui să fie mai puțin probabilă. Bufetele de mic dejun s-au restrâns ca varietate în timp ce prețurile au continuat să crească, iar produsele din cameră- cafeaua, produsele de toaletă, halatele- au fost discret înlocuite cu variante mai ieftine. Pe scurt: tarifele hotelurilor de lux au urcat cu 35-40% față de 2019, în timp ce calitatea serviciului a evoluat în sens opus

A treia e cea mai vizibilă: servicii care până acum erau incluse, sunt tarifate separat. În Spania, unii oaspeți sunt taxați pentru depozitarea bagajelor. În Olanda, există hoteluri care taxează folosirea uscătorului de păr. În Franța sau Finlanda, închirierea halatelor de baie poate fi contra cost. În unele hoteluri low‑cost, se plătește pentru folosirea seifului, a TV‑ului cu conținut premium, sau pentru Wi‑Fi rapid