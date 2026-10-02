Cum multiplic sau înjumătățesc o rețetă?

În principiu e simplu. Dacă vreau să dublez/triplez/înjumătățesc/etc. o rețetă, dublez/triplez/înjumătățesc/etc. cantitățile fiecărui ingredient. Dar trebuie să ținem cont de câteva lucruri care nu sunt cantități.

Timpul de gătire pe plită

o supă de 4L se va face în timp mai lung decât o supă de 2L, pentru că lichidului îi ia mai mult să ajungă la temperatura de fierbere și, în general, cantitatea va face ca dispersia căldurii să ia mai mult timp. Asta nu înseamnă dublul timpului, ci că trebuie să fim atenți și la ceilalți indicatori din rețetă: de exemplu, dacă zice călește 2 cepe tocate până devin translucide, cam 10 minute, reperul trebuie să fie până devin translucide. 4 cepe se vor găti mai greu, o ceapă mai repede. Deci ne uităm la când au devenit translucide, nu la cât timp le-am călit.

Tot ce implică încălzirea unui ingredient va dura mai mult dacă facem o cantitate mai mare, dar din momentul în care a dat în clocot și dăm focul mic, ca să fiarbă încet, putem să revenim la timpii din rețetă: fierbe la foc mic 20 de minute e la fel și la 2, și la 4L. Pentru că din acel moment toate ingredientele din preparat au aceeași temperatură și reacționează la fel la tratamentul termic.

Timpul de gătire la cuptor

mai mult aluat decât în rețetă înseamnă mai mult timp de gătire, dar nu proporțional. Ce nu trebuie să schimbăm e temperatura cerută de rețetă: un blat de tort, o prăjitură, nu se vor face mai repede dacă punem cu 20 de grade mai mult. Cel mai prudent e să punem timpul din rețetă, apoi să verificăm din acel moment la fiecare 10 minute să vedem dacă e gata. Testul cu scobitoarea (bag o scobitoare, frigăruie, orice băț curat în mijlocul tăvii și, dacă iese fără aluat pe el, e gata) e prietenul nostru. Dacă am făcut foarte mult aluat și începe să se ardă la suprafață în timp ce la mijloc e crud încă, îl acoperim cu folie metalică, o să-l protejeze. Pentru rețete înjumătățite, punem timerul la jumătate din timpul indicat și apoi verificăm din 10 în 10 minute.

Fracții de ou