Cum ne salvează aparatul dentar de durerile de cap și problemele digestive

Dincolo de rolul estetic, ortodonția modernă acționează ca un scut pentru sănătatea întregului organism. Dr. Ștefan Ciobanu, medic specialist ortodonție și ortopedie dento-facială, explică de ce alinierea dinților nu este un moft și cu ce riscuri majore ne confruntăm atunci când ignorăm problemele de mușcătură.

32% dintre români se confruntă cu dificultăți majore în timpul masticației

Multă vreme privit doar ca un accesoriu adolescentin destinat exclusiv corectării dinților strâmbi, aparatul dentar a devenit o necesitate medicală la orice vârstă. În timp ce numărul adulților de peste 30 sau 40 de ani care trec pragul cabinetelor ortodontice este în continuă creștere, medicii trag un semnal de alarmă: o mușcătură incorectă (malocluzie) nerezolvată la timp nu afectează doar stima de sine, ci poate declanșa afecțiuni digestive severe, uzură dentară precoce, migrene și probleme articulare. Ortodonția modernă a depășit granițele esteticii, transformându-se într-o intervenție fundamentală pentru funcționalitatea și echilibrul întregului corp.

Dantura umană joacă un rol esențial în digestie, vorbire și estetică facială. Este mai importantă decât credem și ar trebui să-i acordăm mai multă atenție.Un studiu epidemiologic populațional de amploare arată că peste 32% dintre românii adulți se confruntă cu dificultăți majore în timpul masticației din cauza leziunilor și alinierii incorecte a dinților. Netratate, aceste probleme duc la o măcinare prematură a smalțului, iar prevalența afecțiunilor gingivale asociate dinților înghesuiți afectează o mare parte din populație.

Deși o mare parte a populației suferă de afecțiuni dentare netratate, un studiu de piață realizat de Reveal Marketing Research & DENT ESTET relevă că 66% dintre români continuă să se autodiagnosticheze, considerând greșit că „nu au probleme reale” până când nu apare o durere acută sau o urgență majoră.

Pericolul din spatele mușcăturii incorecte: „Masticația devine complet ineficientă”

Dincolo de componenta vizuală, anomaliile dento-faciale au un impact direct asupra modului în care funcționează întregul organism. „Pe lângă problemele evidente de ordin estetic, aparatul dentar are rolul esențial de a rezolva situații de ordin funcțional”, explică dr. Ștefan Ciobanu, medic specialist Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială.

Potrivit acestuia, mișcările anormale ale mandibulei, care în timp duc la măcinarea și tocirea dinților frontali, pot fi corectate eficient prin poziționarea corectă a dinților implicați în aceste ghidaje.

„Uzura excesivă a dinților generată de o mușcătură defectuoasă poate duce la pierderea precoce a acestora. Din cauza alinierii incorecte, masticația devine complet ineficientă, alimentele nu sunt fărâmițate cum trebuie, iar problemele digestive și gastrice apar la scurt timp. În plus, în cazul dinților înghesuiți, igiena dentară se efectuează cu mare dificultate, ceea ce crește riscul apariției cariilor și a afecțiunilor gingivale”, avertizează dr. Ștefan Ciobanu.

Aceste argumente clinice sunt susținute puternic de cercetările internaționale. Un studiu epidemiologic publicat în baza de date medicală PubMed și coordonat de National Institutes of Health (NIH) / MDPI demonstrează o corelație directă între anomaliile de aliniere dentară și riscurile sistemice asupra organismului.

Cercetătorii au demonstrat că persoanele cu dinți înghesuiți prezintă un risc cu 54% mai mare de a dezvolta sângerări gingivale și inflamații din cauza imposibilității unei igienizări corecte. Mai mult, studiul evidențiază că dizarmoniile ocluzale (mușcătura incorectă) acționează ca un factor de stres cronic asupra întregii structuri osoase și musculare a feței.

Mitul vârstei în ortodonție: De ce adulții optează tot mai des pentru aparat dentar

O tendință din ce în ce mai vizibilă în clinicile de profil este creșterea numărului de pacienți adulți. Medicii demontează ideea că dinții mai pot fi îndreptați doar în adolescență. „Trebuie să spargem acest mit: nu există o limită de vârstă superioară pentru tratamentul ortodontic! Atât timp cât oferta osoasă este sănătoasă, iar dinții sunt ancorați corect, ei pot fi mișcați la orice vârstă”, afirmă dr. Ștefan Ciobanu.

Totuși, specialistul adaugă o nuanță importantă: dacă avem de-a face cu o problemă majoră de dezvoltare a oaselor maxilare (malocluzie scheletică), la adult aceasta se poate corecta doar prin chirurgie ortognatică complexă, deoarece oasele nu mai sunt maleabile și în creștere ca în copilărie.

,,Primul control ortodontic al copiilor să aibă loc înaintea vârstei de 7 ani, pentru a intercepta din timp obiceiurile vicioase (precum sugerea degetului sau respirația pe gură) care deformează maxilarele”, a semalat dr. Ciobanu.

La nivel global, un studiu longitudinal de amploare publicat în Dentistry Journal / NCBI a analizat profilul pacienților ortodontici adulți și a demonstrat beneficiile majore pe termen lung ale tratamentului la maturitate. Datele arată că persoanele care au urmat un tratament ortodontic corect au înregistrat un risc cu aproximativ 38% mai mic de a dezvolta boală parodontală (parodontoză) de-a lungul vieții și o probabilitate drastic redusă de a avea nevoie de extracții dentare premature, datorită distribuirii uniforme a forțelor în timpul masticației.

Legătura dintre poziția incorectă a dinților și durerile de cap

Atunci când dinții nu se întâlnesc corect în momentul mușcăturii, organismul încearcă în mod inconștient să compenseze acest defect. Pentru a putea mesteca, mușchii masticatori (în special mușchiul temporal, situat în zona tâmplelor, și mușchiul maseter) sunt supuși unui efort suplimentar și lucrează asimetric.

Această suprasolicitare cronică duce la oboseală musculară, spasme și acumulare de acid lactic, exact ca după un antrenament fizic intens și incorect. Deoarece mușchiul temporal acoperă o zonă mare a craniului, tensiunea acumulată aici este resimțită direct ca o durere de cap tensională, localizată adesea la tâmple, în spatele ochilor sau la nivelul frunții.

În plus, o mușcătură defectuoasă pune o presiune anormală pe articulația temporo-mandibulară (ATM) — articulația care leagă maxilarul inferior de craniu, situată chiar în fața urechii. Inflamarea sau deplasarea discului din această articulație trimite semnale de durere prin nervul trigemen (cel mai mare nerv cranian), durere care iradiază în tot capul, fiind deseori confundată cu o migrenă clasică.

Revoluția digitală: Gutierele transparente și capcanele din online

Tehnologia a transformat radical experiența pacientului, bracketurile metalice fiind concurate puternic de aliniatorii transparenți (gutiere de tip Invisalign). „Sunt aproape invizibili, oferă o igienizare mult mai simplă — fiind detașabili în timpul meselor — și elimină urgențele ortodontice neplăcute, cum ar fi bracketurile dezlipite”, explică medicul. Procesul este complet digitalizat: se începe cu o scanare 3D a dinților, iar un software avansat simulează deplasarea lor pas cu pas, pacientul știind încă de la început cum va arăta rezultatul final.

Însă această tehnologie a atras după sine și un trend periculos: aparatele comandate prin internet, fără monitorizarea unui medic.

„Circulă reclame la gutiere comandate online, pe baza unor kituri de amprentare trimise acasă, pe care pacientul le folosește singur în fața oglinzii. Vreau să avertizez publicul: armonia unui zâmbet și sănătatea aparatului masticator depind exclusiv de un diagnostic corect! Acesta se poate pune doar în cabinet, de către un specialist, pe baza unor investigații radiologice amănunțite. Tratamentele ortodontice făcute „la distanță” pot duce la retrageri osoase ireversibile, pierderi de smalț și agravarea severă a mușcăturii. Cu dinții nu este de jucat la ruleta online”, atrage atenția dr. Ștefan Ciobanu.

Etapa finală: Dinții au „memoria” poziției

O altă neînțelegere frecventă în rândul pacienților este legată de momentul în care aparatul este îndepărtat. Mulți cred că tratamentul s-a încheiat definitiv, însă medicii avertizează că urmează o etapă critică: contenția.

„Dinții au o așa-numită «memorie» a poziției lor vechi și au tendința naturală de a reveni acolo dacă nu sunt stabilizați”, explică dr. Ștefan Ciobanu. Pentru a păstra rezultatul obținut, se folosesc contenții fixe (un fir subțire, complet invizibil, lipit pe spatele dinților frontali) și contenții mobile (gutiere transparente purtate în special pe timpul nopții).

Concluzia specialiștilor este una clară: aparatul dentar nu mai reprezintă de mult un moft estetic. Fie că este vorba despre un copil de 7 ani sau despre un adult de 50, corectarea mușcăturii este o investiție directă în sănătatea digestivă, articulară și generală a întregului organism.

Surse:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8951737

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10742803

,,De aceea, specialiștii recomandă ca primul control ortodontic al copiilor să aibă loc înaintea vârstei de 7 ani, pentru a intercepta din timp obiceiurile vicioase (precum sugerea degetului sau respirația pe gură) care deformează maxilarele.”

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Articol susținut de MedLife