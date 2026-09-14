Cum putea ajunge Florin Maxim la FCSB: „E foarte simplu”

Florin Maxim (45 de ani), antrenor la Corvinul Hunedoara, a explicat modalitatea prin care ar fi putut să meargă la FCSB, unde a fost dorit pentru a-l înlocui pe Marius Baciu după derby-ul pierdut cu Dinamo, 1-2.

Mutarea nu s-a realizat, iar Baciu a primit un termen de încă două meciuri pentru a obține rezultatele dorite de patronul Gigi Becali.

Clubul Corvinul a emis și un comunicat, în care a precizat că Maxim nu va pleca de la club. Tehnicianul nu are încă Licența Pro, astfel că ar fi avut nevoie de un „paravan” pentru a putea pregăti formația roș-albastră. El activează în Liga 2 cu o derogare, pentru că a promovat cu hunedorenii pe prima scenă.

Florin Maxim: „Trebuia să-mi doresc și eu!”

„Nu mi-am dorit să plec, ca să lămurim aceste lucruri. Nici nu știu dacă au fost sau nu discuții concrete, eu dacă aveam o clauză (n.r. 100.000 de euro) trebuia să o achite cineva. La mine e foarte simplu să plec: doar că trebuia să-mi doresc și eu!

Am un agent, puteți să discutați și cu el, dacă s-a interesat cineva de mine. Dacă se interesează X de Y, până la a face un transfer e cale lungă.

Cum vorbim și noi cu o grămadă de jucători, îi tatonăm, dar transferăm puțini dintre ei. Așa e și la antrenori”, a declarat Florin Maxim, conform prosport.ro.

Acesta a continuat: „Eu, dacă vreau să mă duc un antrenor secund la o echipă, nu pot să o fac sau ce? Dacă iau în staff un antrenor cu licență PRO, cine-mi interzice să fiu acolo? Poate sunt obosit și nu vreau să fiu antrenor principal.

Dacă vreau să dau indicații, nu sunt magazioner, fără să jignesc magazionerii, sunt un antrenor secund. Și ce cere regulamentul? Ca o singura persoană să dea indicații.

Lucrurile sunt simple, am licența A. Până vor fi cursuri la PRO și mă voi înscrie și voi fi acceptat. Nu m-am gândit să mă înscriu la licență în Republica Moldova, nu. La noi nu m-am înscris din vina mea.

Era dosarul pregătit, dar aveam acele meciuri de promovare din Liga 3 și am întârziat cu vreo săptămână depunerea dosarului. Am înțeles, a fost o greșeală a mea, pe care mi-am asumat-o, aștept următoarea dată când se vor face înscrieri.

Până atunci, e sigur că la anul voi sta pe banca Corvinului, pentru că am promovat cu echipa aceasta. Dar da, sunt obligat să mă înscriu la cursuri când va fi cazul, dacă vreau să fiu în continuare la Corvinul”.