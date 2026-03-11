Cum s-a schimbat Metaloglobus după ce Florin Bratu l-a înlocuit pe Mihai Teja: „Este alt vibe”

Marius Burcă, președintele clubului Metaloglobus, a vorbit despre cum s-a schimbat atmosfera din cadrul echipei, după sosirea lui Florin Bratu pe banca tehnică.

Cu Mihai Teja antrenor, gruparea bucureșteană a acumulat doar 12 puncte în cele 30 de etape din sezonul regular al SuperLigii și va avea o misiune foarte dificilă în play-out.

„O schimbare radicală. Toată lumea este cu zâmbetul pe buze, începând de la cei din staff și până la jucători. Este alt vibe, mult, mult mai bun. De aici încolo, doar rezultatele vor vorbi.

Cred că problema noastră a fost aceea că noi nu am fost pragmatici, pentru că la nivel de joc nu am stat atât de rău. De fiecare dată se întâmpla ceva și nu câștigam. Am avut 22 de eșecuri, foarte multe. Și multe goluri încasate.

Ar fi trebuit să schimbăm strategia chiar în timpul anumitor meciuri și să ne concentrăm mai mult pe rezultatul final. Nu am știut să fim pragmatici. La fotbal nu este pe frumusețe, ci pe puncte”, a spus Burcă, citat de digisport.ro.

FCSB – Metaloglobus, meci din prima etapă a play-out-ului, va avea loc duminică, de la ora 20:30,

Clasament play-out Liga 1:

FCSB – 23 puncte UTA Arad – 22p* FC Botoșani – 21p Oțelul Galați – 21p* Farul Constanța – 19p* Petrolul Ploiești – 16p Csikszereda – 16p Unirea Slobozia – 13p* FC Hermannstadt – 12p* Metaloglobus – 6p.

*beneficiază de rotunjire.