Cum s-au schimbat șansele de supraviețuire ale nou-născuților în maternitățile din România?

La fiecare 7 ore un bebeluș pierde șansa la viață. E realitatea dură care se întâmplă în România. Închipuiți-vă un pui de om care se zbate să trăiască. Durerea părinților lui. Neputința doctorilor. Și totuși, lucrurile ar putea fi atât de diferite. Primele bătăi de inimă pot însemna primele victorii.

Am văzut reportajul de mai jos cu lacrimi în ochi. Nici nu cred că are cum să te lase indiferent, căci e despre speranță. E despre o sumă de prime dăți care se pot sau nu întâmpla. Prima plimbare în parc, primul ursuleț de pluș, primul piure de legume, prima înghețată, prima bicicletă, primul dinte căzut, prima serbare.

Pentru mii de nou-născuți din România, primele ore de viață sunt decisive. În multe spitale din țară, în special în unitățile de nivel I și II, secțiile de neonatologie funcționează cu resurse limitate și aparatură insuficientă sau învechită. Doar că acest lucru începe, încet, să se schimbe.

O inimă mică mică mică…

… luptă pentru viață. Se aude bipăitul înfundat al unui un monitor printre vocile șoptite ale doctorilor și asistentelor. Tensiunea e aproape palpabilă.

Medicii neonatologi se confruntă frecvent cu lipsa echipamentelor esențiale pentru diagnostic rapid, stabilizare și monitorizare. Lipsesc multe, de la ventilatoare și mese de resuscitare, până la monitoare de funcții vitale, bilirubinometre, pulsoximetre sau injectomate. În astfel de situații, capacitatea secției de a gestiona cazuri complexe sau de a stabiliza nou-născuții înainte de transfer către un centru de nivel superior poate fi limitată.

În același timp, multe dintre aceste secții sunt primul punct de îngrijire pentru majoritatea copiilor născuți în România. Accesul la aparatură modernă și la expertiză medicală este esențial pentru a crește șansele de supraviețuire și pentru a preveni complicațiile pe termen lung.

E nedrept, reprobabil și indiscutabil dramatic ca un bebeluș să sufere, orice formă ar lua suferința lui. România are cea mai ridicată rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană, 6,4 decese la 1.000 de nașteri vii, aproape dublu față de media UE (aprox. 3,4). Iar în țară există secții de neonatologie de nivel III, dotate pentru terapie intensivă neonatală complexă, doar în 14 orașe, unde pot fi tratate cazurile cele mai grave.

Un minut

Într-o secție de terapie intensivă neonatală, timpul se dilată și se contractă după o coregrafie proprie. Un minut poate însemna uneori prea mult. Însă tot un minut „ne costă” să donăm pentru ca minutul pe care îl au medicii la dispoziție să însemne salvarea unei vieți.

Fiecare secundă e importantă. Și fiecare bătaie de inimă. Și da, lupta pentru viață se câștigă prin oameni; prin medicii extraordinari care nu se dau bătuți, prin asistenții și asistentele care nu renunță, prin moașele care se străduie să ofere cea mai bună îngrijire. Dar acești oameni au nevoie de cele mai bune echipamente medicale.

Cei care suntem acum părinți, suntem privilegiați. Ne bucurăm de primul zâmbet, de îmbrățișări, de primii pași, de primele cuvinte, de perspectiva tuturor acelor prime dăți următoare. Dar viața se întâmplă după scenarii nebănuite și mi-ar plăcea să înțelegem că puțin cu puțin poate înseamna atât de mult. Pentru ca toți nou-născuții să ajungă acasă.

Ce s-a întâmplat până acum

Poveștile din teren sunt cutremurătoare. Există povești cu final fericit și, prin urmare, oameni care nu se dau bătuți. Medici, asistenți, infirmieri, moașe, rezidenți care luptă în fiecare zi pentru sănătatea celor mai mici.

Programul inițiat de Fundația Vodafone este derulat în mai multe etape, începând cu 2021 și a contribuit deja la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire din numeroase spitale din țară.

Concret, până în prezent:

au fost dotate 19 secții și compartimente de neonatologie ;

; s-au montat soluții de telemedicină în 17 secții de terapie intensivă neonatală de nivel III din țară;

spitalele beneficiază de peste 300 de echipamente medicale esențiale pentru îngrijirea nou-născuților;

pentru îngrijirea nou-născuților; 30,000 de mii de copii născuți anual în aceste unități pot beneficia de diagnostic și tratament mai rapid;

în aceste unități pot beneficia de diagnostic și tratament mai rapid; peste 400 de medici și asistente medicale lucrează cu echipamente și aparatura modernă specifică neonatologiei si terapiei intensive neonatale în secțiile dotate.

Sunt diferențe enorme care alcătuiesc normalitate și înseamnă creșterea șanselor la viață a micuților pacienți.

Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone România

Putem vorbi despre valoarea totală a investițiilor care depășește 10 milioane de lei, în mai multe etape, direcționate către dotarea secțiilor de neonatologie și terapie intensivă neonatală din România. Prin aceste intervenții, programul contribuie la îmbunătățirea capacității secțiilor de neonatologie de a oferi îngrijire adecvată încă din primele ore de viață ale copiilor.

Donează și tu pentru Fondul Viață pentru Nou-Născuți și ajută o inimă mică să bată cu putere.

Videoreportaj susținut de Vodafone