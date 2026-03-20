Cum să trăim mai mult şi mai bine? Medic geriatru: „Dacă vrem să avem o bătrânețe frumoasă, trebuie să începem să o pregătim încă de la 40 de ani”

Longevitatea ţine mai mult de obiceiuri și de modul de viaţă sănătos pe care îl adoptăm, decât de moştenirea genetică, arată ultimele studii în domeniu. Dr. Georgiana Pop, medic specialist geriatru și gerontolog în cadrul Hyperclinicii MedLife Micromedica Piatra Neamț spune că pentru a îmbătrâni frumos, fără probleme medicale care să ne pună în pericol calitatea vieţii, e necesar să adoptăm un stil de viaţă sănătos încă din tinereţe. În plus, specialistul atrage atenţia că suplimentele alimentare şi dietele “după ureche” pot scădea dramatic speranța de viață sănătoasă după 60 de ani.

Bătrâneţea, o etapă firească a vieţii

În vremuri în care îmbătrânirea a devenit un inamic şi din ce în ce mai mulţi oameni încearcă să o amâne obsesiv prin tratamente cosmetice, diete drastice şi suplimente alimentare, specialiştii în geriatrie îndeamnă la moderaţie şi la schimbarea perspectivei. Dr. Georgiana Pop spune că toţi îmbătrânim şi că este foarte important cum vedem această etapă pentru a ne bucura de o viaţă cât mai lungă şi satisfăcătoare.

„Bătrânețea nu este o boală. Este o etapă firească a vieții, la fel ca adolescența sau maturitatea. Din păcate, la noi, încă e privită cu teamă sau cu resemnare. În România, cei mai mulți pacienți ajung la cabinetul de geriatrie trimiși de medici din alte specialități, de obicei pentru probleme cardiace, articulare sau metabolice. Prevenția este, din păcate, o raritate. Vin foarte puțini oameni care își doresc să afle cum pot îmbătrâni frumos. Cei mai mulţi vin doar când îi doare ceva“, explică dr. Pop.

Geriatria se ocupă de îngrijirea holistică a vârstnicilor

Geriatria este specializarea medicală care are ca sferă de activitate sănătatea şi grija pentru persoanele trecute de 65 de ani, dar stresul la care suntem supuşi cu toții şi modul de viaţă haotic face ca această vârstă să fie mult devansată şi oameni mult mai tineri să aibă nevoie de acest domeniu holistic. De altfel, medicul recomandă ca preocuparea pentru o bătrâneţe frumoasă să înceapă măcar de la 40 de ani.

“Pentru mine e dureros să văd că nu e mai bine cunoscută specialitatea de geriatrie, când știu cât de mult îi poate ajuta nu doar pe cei în a treia etapă de viață, ci și pe familiile lor. Eu chiar am pacienți care au fost la mine cu mama sau tata și acum mi-au devenit ei înșiși pacienți. Din păcate, există o lacună de cunoștințe în ceea ce privește geriatria și gerontologia în populația generală. Medicul geriatru este medicul internist al vârstnicului – privește întreg istoricul medical al pacientului, stilul de viață și astfel are un context foarte solid pentru a putea personaliza recomandările și tratamentul. Este important de știut că un consult geriatric pornește de la o discuție extrem de detaliată privind viața pacientului de la naștere până la momentul consultației, dar nu se rezumă la aceasta”, menţionează medicul.

Investigaţiile preventive recomandate vârstnicilor

Potrivit studiilor, cele mai multe persoane care trăiesc până la 80 de ani au avut grijă constantă de sănătatea lor. Speranța de viață depinde în proporție de 75% de un stil de viață corect și numai 25% de materialul genetic. După 80 de ani, însă, factorul genetic devine mai important şi au şanse mai mari să ajungă sau să depăşească 100 de ani, persoanele care moştenesc părinţi longevivi.

Pentru a ne putea bucura de o viaţă lungă, dar mai ales sănătoasă este nevoie să ne respectăm corpul şi cerinţele sale. Pe lângă alimentaţie şi hidratare corespunzătoare, mişcare zilnică uşoară şi preocupări care să ne facă plăcere e necesar să mergem la medic pentru evaluarea preventivă a stării de sănătate.

Periodic, vârstnicilor li se recomandă investigaţii ca electrocardiograma, spirometria, osteodensitometria DEXA și evaluarea indicelui gleznă-braț, iar la cabinetul dr. Georgiana Pop, acestea se pot face și în baza biletului de trimitere, fiind decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Mai mult, în cadrul consultației, medicul geriatru face şi teste de sensibilitate, dinamometrie, evaluează analizele biologice, precum și starea mintală a pacientului.

„La vârstnici, simptomele pot lipsi complet. Am avut pacienți care au intrat în cabinet, pe picioarele lor, cu infarct în evoluție. De aceea, geriatria lucrează cu lucruri obiective, nu cu presupuneri. Dacă vrem să avem o bătrânețe frumoasă, trebuie să începem să o pregătim încă de la 40 de ani. Am un pacient de 90 de ani care a trecut prin două accidente vasculare și are stenturi la inimă, dar este în formă și vine la control la fiecare șase luni singur, pe picioarele lui. Citește zilnic 20-30 de pagini, mănâncă la ore fixe, doarme la aceeași oră și își ține toate afecțiunile sub control cu ajutorul medicilor. Nu doar genetica îl ține așa, ci rutina și disciplina”, spune medicul.

Fără diete restrictive la bătrâneţe

Când vorbeşte despre rutină şi disciplină, Dr. Pop se referă la o dietă alimentară adecvată şi la hidratare.

„E foarte important să bem apă, însă e greșit să ne încredem în teoria că toată lumea are nevoie de doi litri de apă pe zi. Aportul se calculează individual: 35-40 de mililitri pentru fiecare kilogram corp pe zi, băuți până în jurul orei 17.00-18.00. E un detaliu banal, dar contează foarte mult. Apoi vorbim despre dietă. Văd tot mai des pacienți cu deficite de vitamina B12 și de calciu din cauza dietelor restrictive. Mulți renunță complet la carne, lactate sau ouă, convinși că «sunt proinflamatorii». În realitate, la vârstnici, lipsa acestor alimente poate accentua anemia și osteoporoza. Eu le spun mereu: mâncați din toate câte puțin, cu moderație. Corpul vârstnicului are nevoie de toate elementele nutritive, nu de interdicții“, precizează medicul geriatru.

Suplimentele alimentare se iau doar la sfatul medicului

Totodată, medicul a observat un fenomen îngrijorător. Mulţi dintre pacienţii săi îi spun că iau suplimente alimentare pentru că au văzut recomandări la televizor sau pe internet şi sunt convinşi că acestea nu le pot face rău. Şi mai rău este când pacienţii înlocuiesc tratamentul cu medicamente cu aceste suplimente.

“Mulţi pacienţi îmi spun că au văzut la televizor sau pe internet anumite suplimente cu multivitamine sau cele pe bază de plante și se gândesc că nu au cum să le facă rău. Ba da, pot face rău. Mai ales excesul de suplimente cu vitamine din grupul B poate avea consecințe extrem de nefaste asupra organismului în etapa a treia de viață. Însă şi în general, la orice vârstă, orice supliment cu vitamine sau minerale poate dăuna dacă nu există o carență în organism. Astfel de suplimente se iau doar dacă analizele confirmă deficitul. Multivitaminele de tipul «câte puțin din toate» nu le recomand nimănui. Am văzut aritmii cardiace de la magneziu luat ani la rând, fără indicație medicală. Am pacienți care iau și 20 de produse pe zi, fără ca vreun medic să vadă imaginea de ansamblu. La vârstnici, fiecare pastilă în plus înseamnă un risc “, avertizează dr. Georgiana Pop.

În ceea ce priveşte produsele care promovează ideea anti-îmbătrânire pe bază de colagen, NAD+ și alte substanţe, medicul spune că recomandă tuturor să cerceteze dacă acele produse sunt făcute în urma unor studii solide. „Colagenul de calitate, ales corect, poate fi util, dar doar combinat cu o rutină de îngrijire externă. Totuși, niciun supliment nu e magic“, precizează specialistul.

Persoanele sociabile trăiesc mai mult

Pe lângă respectarea acestor recomandări, sănătatea psihoemoţională este cea mai importantă. Aceasta poate fi menţinută prin activităţi sociale, prin dezvoltarea unor pasiuni şi prin vederea bătrâneţii ca o etapă însoţită şi de multe avantaje, pentru că acum avem timp să facem multe dintre activităţile amânate în tinereţe. Foarte importantă este şi menţinerea unei rutine zilnice care să ne dea un sens.

„Singurătatea scurtează viața. Îi încurajez pe pacienți să meargă la cluburi de pensionari, la activități, să socializeze. Unii s-au recăsătorit, și-au refăcut viața după pierderea partenerului, ceea ce eu susțin foarte mult, alții și-au refăcut prieteniile. Foarte important este ca vârstnicii să îşi menţină mintea activă. Cititul, conversațiile, jocurile logice, învățarea – toate sunt exerciții pentru creier. O minte antrenată îmbătrânește mai lent. Longevii mei sunt, fără excepție, oameni curioși și disciplinați“, conchide medicul geriatru.

