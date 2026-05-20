Cum se schimbă apărarea în era tehnologiilor moderne Metaminds, la BSDA 2026 alături de parteneri internaționali

Bucureștiul a devenit, în cele trei zile de la ROMAERO Băneasa, punctul în care industria globală de apărare, securitate și tehnologie și-a dat întâlnire pentru a discuta viitorul regiunii Mării Negre. Peste 650 de companii din 36 de țări, peste 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini de rang înalt au transformat Black Sea Defense, Aerospace and Security Exhibition într-un loc în care discuția s-a mutat de la echipamente la interoperabilitate. Aici se regăsește și miza pe care Metaminds a venit să o discute: capabilități multi-domain, construite pentru a funcționa împreună.

Ediția din 2026 a fost patronată de președintele României, Nicușor Dan, care a vizitat expoziția vineri, alături de fiul său. Șeful statului a discutat cu ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, și cu oficiali militari de rang înalt, confirmând orientarea României către consolidarea industriei de apărare și a parteneriatelor strategice.

Un eveniment construit pe ideea de sistem

Pentru România, BSDA 2026 a fost cea mai amplă ediție de la lansarea evenimentului, în urmă cu 20 de ani. Lockheed Martin, Raytheon, Hanwha Aerospace, Leonardo, Rafael, General Dynamics, Thales, Rheinmetall și Airbus, alături de Romarm, Aerostar, Pro Optica și de o generație nouă de companii românești cu aplicații duale, au expus tehnologii care, în trecut, ar fi fost prezentate izolat: aeronave, sisteme antiaeriene, drone, radare, vehicule blindate, comunicații securizate.

Industria globală operează astăzi pe o paradigmă diferită. Forțele Terestre, Aeriene și Navale, Forțele pentru Operații Speciale, SRI și STS au prezentat capabilități care, pentru a funcționa în teatru real, trebuie să comunice între ele în timp real. În acest context, rolul integratorilor de capabilități devine central, iar Metaminds a venit la BSDA cu această poziționare clară, alături de parteneri din industrie: Sky-Watch, DroneShield, SNC, Dell Technologies.

Metaminds, integrator de capabilități pentru operațiuni multi-domain

În contextul evenimentului, Metaminds a adus în acelaşi cadru parteneri din Europa, Statele Unite și Australia despre infrastructuri software-defined și Cloud Privat Suveran, securitate cibernetică și interoperabilitate C2, capabilități ISR bazate pe AI, tehnologii cognitive pentru EW și soluții C-UxS cu integrare multi-domain. Pe scurt, zonele în care apărarea, ciberneticul și spațiul converg către un singur sistem operațional.

„Strategia noastră este aceea de integrator de capabilități. Punem la dispoziția beneficiarilor soluții mature, validate, livrate în timpul cerut de necesitățile operaționale”, a explicat Marius Marinescu, Managing Partner Metaminds în cadrul sesiunilor tehnice. „În paralel, susținem o componentă consistentă de cercetare și dezvoltare, în parteneriat cu actori europeni și NATO, pentru capabilități originale, interoperabile și relevante pe termen lung.”

Poziționarea pleacă de la realități concrete. Metaminds numără peste 65 de specialiști în infrastructură și inginerie de sisteme, iar nucleul profesional al companiei lucrează împreună de peste 24 de ani, pe proiecte de complexitate ridicată pentru instituțiile statului și pentru sectorul apărării. Portofoliul include două realizări de referință pentru România: prima platformă națională de analiză a datelor destinată sprijinului operativ al structurilor de aplicare a legii și de informații, livrată în urmă cu 10 ani, și Cloud-ul Privat Guvernamental, intrat în 2025 în etapa operațională la nivel național.

Două sesiuni dedicate operațiunilor multi-domain

În cele trei zile de BSDA, Metaminds a susținut două sesiuni tehnice cu temă proprie: „Multi-Domain Capabilities for the Modern Land Forces” pe 14 mai și „Multi-Domain Capabilities for Modern Cyber and Space Operations Forces” pe 15 mai. Două perspective complementare asupra aceleiași întrebări: cum proiectăm operațiuni moderne în care forțele terestre, ciberneticul și spațiul lucrează ca un singur sistem.

Integrăm prezentul, construim viitorul

Întrebat să rezume misiunea companiei într-o singură frază, reprezentantul Metaminds a oferit o formulare care leagă prezentul de viitor: „Integrăm prezentul, construim, împreună cu partenerii, viitorul.” O frază care se aliniază cu modul în care compania înțelege apărarea: o infrastructură de capabilități, construită pentru a rezista în timp și pentru a se adapta noilor provocări geopolitice.

BSDA 2026 a arătat că industria de apărare din România are oportunitatea reală de a deveni parte din lanțul european de capabilități. Pentru ca asta să se întâmple, este nevoie de companii care știu să integreze tehnologii, să dialogheze cu parteneri internaționali și să construiască pe termen lung. La BSDA – Black Sea Defense, Aerospace and Security Exhibition, Metaminds a venit pregătită exact pentru această discuție.

Articol susținut de Metaminds