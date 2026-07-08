Cum spune Mercedes-Benz povestea celor 140 de ani de inovație într-o expoziție deschisă la MARe

Mercedes-Benz Studio Bucharest aduce la București un format internațional de experiență construită în jurul aniversării a 140 de ani de inovație Mercedes-Benz.

Expoziția este găzduită de MARe/Muzeul de Artă Recentă, un spațiu mai puțin obișnuit pentru un brand auto, și urmărește evoluția Mercedes-Benz de la primul automobil brevetat de Carl Benz până la modelele și tehnologiile actuale.

În acest context, mașinile nu sunt prezentate într-un showroom clasic, ci într-un muzeu în care istoria automobilului, designul, tehnologia și cultura vizuală sunt puse în aceeași poveste, pe care o poți explora și tu până pe 12 iulie. Ca să aflăm cum a fost gândit acest proiect pentru publicul din România, am vorbit cu Ramona Pîrlog, Head of Marketing Mercedes-Benz Cars România.

De ce ați ales să faceți Mercedes-Benz Studio Bucharest într-un muzeu de artă în loc de un showroom clasic?

Pentru că ne-am dorit să creăm mai mult decât un spațiu de expunere. Mercedes-Benz Studio Bucharest a fost gândit ca o experiență culturală și urbană, nu ca un showroom în sensul tradițional. Într-un muzeu precum MARe, oamenii vin deja cu disponibilitatea de a descoperi, de a explora și de a se conecta cu idei noi. Acest context ne-a permis să prezentăm universul Mercedes-Benz într-un mod mult mai complex și mai relevant.

În același timp, există o legătură firească între valorile unui brand precum Mercedes-Benz și lumea artei: designul, inovația, creativitatea și atenția la detalii. Am simțit că un muzeu de artă recentă este locul potrivit pentru a construi acest dialog.

Conceptul global al studiourilor Mercedes-Benz pornește de la ideea „Welcome Home”. Cum se traduce această promisiune într-un oraș ca București și ce ați vrut să simtă vizitatorii când intră în spațiu?

Pentru noi, „Welcome Home” înseamnă să creezi un spațiu în care oamenii se simt confortabil, bineveniți și curioși să exploreze. Ne-am dorit ca Mercedes-Benz Studio Bucharest să nu fie perceput ca un showroom tradițional, ci ca un loc în care poți intra firesc, fie pentru o cafea, pentru un workshop, pentru o experiență culturală sau pur și simplu pentru a descoperi universul Mercedes-Benz.

În București, am vrut să construim un spațiu deschis, urban și relevant pentru comunitate. Un loc în care patrimoniul Mercedes-Benz, designul, tehnologia și cultura contemporană să se întâlnească natural. Dacă oamenii pleacă de aici simțind că au avut parte de o experiență autentică și că au descoperit brandul într-un mod diferit, atunci considerăm că ne-am atins obiectivul.

Cum ați decis ce părți din universul Mercedes-Benz sunt relevante pentru publicul local?

Am pornit de la ideea că oamenii nu se conectează doar la produse, ci la povești și experiențe. De aceea, am încercat să construim un program care să reflecte diversitatea universului Mercedes-Benz: de la patrimoniul celor 140 de ani de inovație și modelele actuale, până la design, tehnologie, motorsport, creativitate și experiențe pentru familie.

Ne-am uitat foarte mult la interesele comunității locale și la modul în care oamenii își petrec timpul în oraș. Astfel au apărut workshopurile, activările dedicate copiilor, experiențele de Formula 1, sesiunile de test drive și colaborările cu invitați din zone creative. Ne-am dorit ca fiecare vizitator să găsească un punct de conectare cu brandul.

Anul 2026 marchează 140 de ani de inovație Mercedes-Benz. Cum ancorați în prezent această moștenire?

Pentru noi, aniversarea celor 140 de ani nu este doar un moment de celebrare a trecutului, ci și o oportunitate de a arăta continuitatea inovației. În studioul nostru, vizitatorii pot descoperi atât originile automobilului, prin prezentarea primului patent, cât și cele mai noi tehnologii și modele Mercedes-Benz.

Mesajul pe care vrem să îl transmitem este că inovația nu este doar o parte a istoriei noastre, ci o responsabilitate continuă. De peste un secol, Mercedes-Benz contribuie la transformarea mobilității, iar astăzi facem acest lucru prin tehnologie, digitalizare, design și soluții care definesc viitorul experienței de condus.

În comunicarea auto premium, cât de mult mai contează astăzi produsul în sine și cât de mult contează experiența construită în jurul lui?

Produsul rămâne esențial. La final, oamenii aleg un automobil pentru ceea ce oferă în materie de tehnologie, siguranță, performanță și design. Însă modul în care construiești relația cu oamenii înainte ca ei să ia această decizie este din ce în ce mai important.

Consumatorii caută experiențe relevante și autentice. Vor să înțeleagă valorile unui brand, să îl descopere într-un context care îi inspiră și să simtă o conexiune reală. De aceea cred că produsul și experiența nu sunt două elemente separate, ci două componente ale aceleiași povești.

Studio-ul include prezentări statice, test drive-uri, ateliere, activări și experiențe legate de Formula 1. Cum se leagă aceste formate între ele într-o singură poveste?

Toate aceste elemente au fost gândite ca părți ale aceleiași experiențe. Fiecare activitate oferă o perspectivă diferită asupra universului Mercedes-Benz.

Prezentările statice și test drive-urile permit contactul direct cu automobilele. Formula 1 vorbește despre performanță, inovație și spirit competitiv. Workshopurile și activările adaugă dimensiunea creativă și educațională. Împreună, ele construiesc o imagine completă a brandului și arată că Mercedes-Benz înseamnă mult mai mult decât un automobil.

Ați spus anterior că feedbackul clienților este urmărit prin website, aplicații și măsurarea lunară a satisfacției. Ce tip de feedback căutați într-un spațiu fizic precum Mercedes-Benz Studio Bucharest, unde interacțiunea este directă?

Într-un spațiu fizic, cel mai valoros feedback este reacția autentică a oamenilor. Observăm modul în care interacționează cu exponatele, întrebările pe care le adresează, activitățile care îi atrag și timpul pe care aleg să îl petreacă în Studio.

Ne interesează în special dacă experiența reușește să creeze emoție, curiozitate și dorința de a reveni. Acest tip de feedback este mult mai greu de obținut prin instrumente digitale și tocmai de aceea un proiect precum Mercedes-Benz Studio Bucharest este atât de valoros.

Dacă ar trebui să rămână o singură idee după cele șase săptămâni de Mercedes-Benz Studio Bucharest, care ar fi aceea?

Că un brand poate deveni parte din viața unui oraș atunci când creează experiențe relevante pentru comunitate. Mercedes-Benz Studio Bucharest nu a fost doar despre automobile, ci despre întâlniri, conversații, inspirație și descoperire.

Articol susținut de Mercedes-Benz