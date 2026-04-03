Cum ți-ar putea scumpi Iranul rata la credit. Deciziile BCE nu se mai iau în Frankfurt. Se iau în Strâmtoarea Ormuz

O majorare a ratei dobânzii va fi, cel mai probabil, următoarea mișcare a Băncii Centrale Europene, „deși este prea devreme pentru a spune când va începe”, a declarat joi François Villeroy de Gallo, membru al Consiliului Guvernatorilor BCE și bancher central al Franței.

Villeroy a declarat că creșterea bruscă a prețurilor la energie afectează fundamentele inflației în zona euro și în Franța.

În acest context, Villeroy a declarat că următoarea modificare a ratelor dobânzilor BCE „este foarte probabil să fie în creștere”, vorbind la universitatea Sciences Po din Paris.

„Este clar că avem capacitatea de a acționa atunci când și în orice mod este necesar”, a adăugat Villeroy.

În opinia lui, investitorii și-au revizuit în creștere previziunile privind ratele dobânzilor cheie, fiind așteptate „două până la trei creșteri ale ratelor până la sfârșitul anului”.

Orice creștere a dobânzilor BCE se traduce în creșterea ratelor celor care au credite în euro cu dobânzi variabile.

„Transmisia acestui război în economie se face în felul următor: se scumpește combustibilul, apoi transportul, apoi mâncarea, după care crește inflația și cresc dobânzile. Bine, asta nu înseamnă că războiul nu se transferă și în alte zone din economie. Dar din punctul meu de vedere e important să vezi când se propagă lucrurile astea. Sau care e timingul”, a explicat într-o discuție cu HotNews economistul șef din BRD, Florian Libocor.

Pe combustibil, impactul e vizibil în câteva zile. La alimente, e vorba de probabil până în două luni de zile. Iar pe dobânzi, prin inflație, pe vorba de un trimestru până la două trimestre; 6-7 luni, mai spune el.

„Se vor simți presiunile la rambursare, pentru că vor fi ratele mai mari și dobânzile mai mari. Vorbim de cele variabile. Cei cu dobânzi fixe, ăia sunt norocoși.”, a mai explicat Libocor

Ce se întâmplă acum: BCE estimează că inflația va crește până la 3,1% în trimestrul al doilea din 2026, ca urmare a majorării prețurilor la energie din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Prețurile țițeiului au înregistrat o creștere accentuată de 84% începând cu 18 decembrie 2025, urcând până în jurul valorii de 110 dolari pe baril după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului

Dacă conflictul se prelungește și prețul petrolului rămâne ridicat, presiunea inflaționistă devine atât de mare încât BCE e forțată să crească dobânzile — chiar dacă asta înseamnă să sacrifice creșterea economică.

Dacă BCE crește: se duce în sus costul creditelor în euro, BNR va fi forțată să fie mai dură mai mult timp.

În cazul unei escaladări geopolitice în Iran (probabilitate scăzută la ora la care am redactat acest articol), inflația sare peste 3,5–4%.

Decizia BCE ar putea duce la creșteri agresive a dobânzii cheie (0,5 pp sau mai mult).

Impact în România:

Ratele cresc din nou

Presiune pe curs (leu)

BNR forțată să reacționeze dur

Consum în scădere

Ce să urmărim:

Petrolul Brent (sub 80$ → liniște, peste 120$ → risc mare)

Inflația de bază (dacă rămâne peste 3% e o problemă)