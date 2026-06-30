Cum va fi vremea în iulie. ANM anunță temperaturi peste normal și secetă

Vremea va continua să fie caniculară în următoarele patru săptămâni, iar un deficit accentuat de ploi este prognozat în mare parte din țară, potrivit estimărilor ANM pentru intervalul 29 iunie – 27 iulie.

Săptămâna 29 iunie – 6 iulie

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile nordice și nord-estice.

În ceea ce privește ploile, vor fi excedentare în regiunile vestice, sudice și local în cele centrale, iar în rest regimul va fi deficitar.

Săptămâna 6 – 13 iulie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 13 – 20 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice, nord-vestice și centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 20 – 27 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice și centrale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.