Cunoscut profesor de muzică, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve de 14 ani. Instanța: „A profitat de poziția sa de încredere și autoritate” / Dascălul spune că e „o înscenare”

Nicolae Antonescu, un cunoscut profesor și dirijor din București în vârstă de 74 de ani, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unei minore. Fata avea 14 ani la momentul respectiv, iar faptele s-au petrecut da Școala de Arte nr. 5 din București, în timpul repetițiilor, potrivit informațiilor din dosar.

Profesorul nu mai predă de un an la Școala de Arte nr. 5, dar, potrivit directorului școlii, plecarea sa nu are legătură cu dosarul: „Contractul său era încă în vigoare și nu exista o bază legală pentru întreruperea activității”.

Nicolae Antonescu dirijează și în prezent orchestra de copii Teen Strings, care, potrivit lui și directorului, nu aparține școlii, fiind fondată de o asociație de părinți și de foști elevi ai instituției. Orchestra a avut concert pe scena școlii și cu o zi înainte de sentință.

Contactat de HotNews, Antonescu respinge acuzațiile și susține că este victima unei campanii de denigrare, iar dosarul din instanță este „zero ca probe, ca tot”.

Cazul de la Școala de Arte nr. 5 a fost pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București, care a dat sentința pe 18 mai.

Profesorul Nicolae Antonescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, pentru trei acte de agresiune sexuală asupra unei minore care îi era elevă. Sentința nu este definitivă, profesorul a contestat decizia câteva zile mai târziu.

Trei agresiuni sexuale asupra unei eleve

Potrivit hotărârii, faptele s-au petrecut în 2023, în timpul repetițiilor desfășurate la Școala Gimnazială de Arte nr. 5. Judecătorii au notat că profesorul a acționat „profitând de poziția sa recunoscută de încredere și autoritate” și de faptul că minora se afla „în educarea sa”.

Primul episod a avut loc pe 19 mai 2023, când „inculpatul a atins cu mâna sânul stâng al minorei”.

Al doilea episod s-a petrecut pe 10 iulie 2023. Potrivit sentinței, profesorul „a masat omoplatul stâng, apoi umărul și subrațul minorei, după care a atins sânul acesteia”.

A profitat de „imposibilitatea acesteia de a se apăra”

Cel de-al treilea episod a avut loc pe 16 iulie 2023. În hotărâre se arată că profesorul „i-a atins cu buzele ceafa persoanei vătămate, i-a atins ambii sâni cu mâna, a îmbrățișat-o, a sărutat-o pe obraji și pe gură, și i-a atins picioarele, abdomenul, spatele și ceafa minorei”.

Instanța mai notează că profesorul a profitat de „imposibilitatea acesteia de a se apăra și de a-și exprima voința”.

Pe lângă condamnare, acesta nu are voie să comunice cu victima sau să se apropie la mai puțin de 50 de metri de aceasta. Instanța îl mai obligă pe Antonescu să plătească victimei 120.000 de lei daune morale.

Un dirijor „care de 40 de ani șlefuiește talente”

Nicolae Antonescu, în dreapta. Foto: Facebook

Nicolae Antonescu este cunoscut în lumea muzicii drept un profesor și dirijor cu zeci de ani de experiență, care a lucrat cu generații întregi de elevi la Școala Gimnazială de Arte nr. 5 din București.

Într-un articol publicat în 2015, profesorul era prezentat drept omul „care de 40 de ani șlefuiește talente”, un mentor dedicat formării tinerilor instrumentiști la vioară și violă.

Într-un alt interviu, acordat în 2018 pentru Happy Channel, Antonescu spunea că a predat la Școala Gimnazială de Arte nr. 5 timp de peste patru decenii și că a fost directorul instituției aproape 20 de ani, până în 2012.

„Înseamnă foarte mult această școală pentru mine, e la sufletul meu de pe vremea când făceam chiar practică aici”, declara profesorul.

Întrebat atunci ce înseamnă fericirea pentru el, profesorul a răspuns: „Când sunt alături de acești copii este o mare mulțumire și pot să spun și o mare fericire în același timp, pentru că-i văd împlinindu-se de la o zi la alta, îi văd că-și doresc să facă acest lucru, nu o fac doar ca pe o corvoadă, ci cu maximă dăruire, plăcere și sunt mândru că sunt alături de ei”.

A rămas la catedră și după ce dosarul a ajuns în instanță

Profesorul Nicolae Antonescu a predat vioară la Școala de Arte nr. 5 și a rămas la catedră până în vara anului trecut. În același timp, el dirija orchestra de copii fondată de părinți de elevi și foști elevi ai școlii, care desfășoară repetiții și spectacole în școală. El conduce orchestra și în prezent.

Într-o discuție cu HotNews, directorul școlii, Marian Apostol, a declarat că plecarea profesorului Antonescu din școală nu a avut legătură cu dosarul de abuz sexual.

Înregistrările camerelor de luat vederi se păstrează 30 de zile

Directorul spune că a aflat de caz abia când l-au contactat polițiștii, în cadrul anchetei, în școală nefiind înregistrată nicio plângere.

„La noi regulile sunt foarte clare. Avem și pe site un buton de semnalare anonimă a tuturor faptelor. Nouă nu ni s-a semnalat absolut nimic”, a declarat directorul.

Directorul spune că dacă ar fi existat o plângere, putea face verificări în înregistrările de pe camerele de luat vederi din instituție.

„Nu am înțeles de ce nu mi s-a cerut imediat, pentru că sunt 30 de zile termen în care se pot cere înregistrările, apoi se copiază peste ele. Dacă venea la mine din prima, puteam să fac comisie disciplinară. Aveam camere de luat vederi peste tot. Zeci de camere. Le puteam verifica”, a spus Marian Apostol.

Directorul spune că acuzațiile l-au surprins și că, până să afle despre anchetă, nu a observat nimic care să îi ridice vreo suspiciune.

„Pentru mine a fost un mare șoc când am aflat lucrul acesta. Și, repet, fără a mă lega de sentință, eu nu am observat nimic în neregulă niciodată”, a declarat Apostol.

Acesta a povestit că, în urmă cu doi ani, mai mulți părinți printre care și mama fetei din dosar au semnat o petiție prin care cereau ca Nicolae Antonescu să continue să predea și după pensionare. „S-a făcut o petiție să rămână dânsul la plata cu ora pentru că avea rezultate bune cu copiii și pentru că avea multe concerte cu ei”, a spus acesta.

Directorul susține că nici după ce a aflat de acuzații nu a putut face nimic, pentru că „nu aveam nicio pârghie legală”, iar Antonescu a rămas profesor de vioară al școlii până la sfârșitul lui iunie 2025.

În prezent, pentru disciplina predată de Antonescu, vioara, nu mai există ore disponibile în școală la plata cu ora.

Nicolae Antonescu: „Este o înscenare și nu este prima oară când se încearcă să fiu denigrat”

Contactat de HotNews, Nicolae Antonescu respinge acuzațiile și susține că este victima unei campanii de denigrare. „Vă spun doar că este o înscenare și nu este prima oară când se încearcă să fiu denigrat”, a declarat fostul profesor.

El spune că nu s-a mai confruntat niciodată cu astfel de acuzații: „După 50 de ani de carieră, este oribil să se întâmple așa ceva. Am muncit o viață cu multe generații de copii care sunt împărțiți în toată lumea, le-am dat o educație, o pregătire, nu rezistam atâția ani făcând gesturi din astea presupuse”, a afirmat el.

Antonescu spune că speră ca situația să fie clarificată în favoarea sa și descrie dosarul drept „un dosar zero, ca probe, ca tot”.

El susține că în spatele acuzațiilor se află persoane care vor să îi afecteze reputația și leagă aceste tensiuni de perioada în care a condus școala. „Au mai intervenit alte invidii că s-a făcut construcția asta ultramodernă”, a spus acesta, adăugând că nu se consideră „un tip comod pentru autorități”.

Concert pe scena școlii, cu o zi înainte de sentință

Despre Teen Strings, Nicolae Antonescu spune că grupul nu aparține Școlii de Arte nr. 5, ci a fost creat la inițiativa unor părinți și foști elevi care au vrut să continue să cânte și după terminarea studiilor muzicale.

„A fost o idee mai veche a asociației de părinți”, a explicat el. Potrivit fostului profesor, majoritatea membrilor sunt foști elevi care nu au urmat o carieră muzicală, dar au dorit să-și păstreze pasiunea pentru instrument.

El spune că repetițiile aveau loc atunci când participanții aveau timp, inclusiv în weekend. „Ne întâlnim când se poate ca să ne întreținem focul”, a declarat Antonescu.

Acesta susține că activitatea nu îi aduce niciun beneficiu financiar și că principalul motiv pentru care continuă este dorința de a-i vedea pe foștii elevi cântând în continuare. „Eu nu am niciun beneficiu aici, e doar bucuria de a vedea că ceea ce au făcut aici atâția ani, faptul că au învățat să cânte la un instrument, reprezintă o bucurie pentru ei și pentru mine. Ne întâlnim, repetăm și cântăm atunci când avem ocazia”, a spus fostul profesor.

Potrivit acestuia, Teen Strings a susținut în acest an două concerte, unul dintre ele având loc pe 17 mai, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței în dosar, pe scena Școlii de Arte nr. 5.