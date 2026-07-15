Finala World Cup 2026 dintre salarii și prețuri s-a terminat înainte să înceapă. Ce arată datele oficiale din mai

În luna mai 2026 comparativ cu luna anterioară, salariul mediu net a scăzut față de luna anterioară.

Scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), spun oficialii INS.

E adevărat că scăderea a survenit și pe fondul acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile Pascale), arată datele Statisticii.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu net a crescut în învăţământ cu 2,4%, și în administraţia publică cu 0,5% dar a scăzut uşor în sănătate şi asistență socială cu -0,5%.

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În cea de-a cincea luna a anului, salariile medii nete au crescut per ansamblu cu 3,2% față de anul anterior la perioadă.

În mai 2026 cele mai mari cresteri procentuale ale salariilor medii nete fata de mai 2025 au fost inregistrate in ramura extractiei minereurilor metalifere cu 34,1% urmata de cea a extractiei petrolului brut si a gazelor naturale cu 21,3%.

Cea mai mare diminuare procentuala a salariilor medii nete in aceeasi perioada a fost de -17% inregistrata in ramura pisciculturii urmata de cea din activitatile juridice si de contabilitate cu -11,4%.

Salariul real a scăzut în mai 2026 cu -6,9% față de mai 2025 raportat la o inflație de 10,9%. Ca o paralelă în mai 2025 comparativ cu mai 2024 aveam o creștere a salariului real de 2% și o inflație anuală la acea vreme de 5,5%.

Toate salariile au fost sub inflație în mai, cu excepția a 8 domenii din 102 coduri CAEN: Extracţia minereurilor metalifere, Extracţia petrolului, Fabricarea produselor din tutun, Servicii anexe extracţiei, Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Fabricarea calculatoarelor, Industria extractivă și Lucrări speciale de construcţii.