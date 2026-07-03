Curtea Supremă din SUA permite amendarea unei jurnaliste pentru că nu și-a dezvăluit sursele, un caz cu posibile implicații asupra presei

O jurnalistă Fox News a fost condamnată de o instanță la o amendă zilnică după ce a refuzat să-și dezvăluie sursele pentru articolele pe care le-a scris despre un om de știință care făcea obiectul unei anchete a FBI. Curtea Supremă a susținut amenda, spre îngrijorarea apărătorilor presei, scrie New York Times.

Curtea Supremă a decis joi să permită amendarea unei foste jurnaliste Fox News, în cazul în care nu-și dezvăluie sursele, într-un caz cu implicații mai ample pentru activitatea jurnaliștilor.

Catherine Herridge a refuzat să-și dezvăluie sursele pentru articolele pe care le-a scris despre un om de știință care era anchetat de FBI.

Ea a solicitat judecătorilor să intervină după ce un judecător federal i-a ordonat să plătească sancțiuni zilnice de 800 de dolari, până când va dezvălui informațiile.

Judecătorii au respins cererea lui Herridge printr-o hotărâre de trei propoziții care nu a inclus nici o motivare, nici un rezultat al votului, așa cum se întâmplă adesea atunci când curtea emite ordonanțe de urgență.

Judecătorul Brett M. Kavanaugh și-a exprimat dezacordul și a declarat că ar fi admis cererea jurnalistei.

În ce a constat cazul

Cazul lui Herridge se referă la articolele pe care ea și colegii săi le-au scris în 2017, când lucra la Fox News.

Articolele relatau că FBI-ul a anchetat-o pe cercetătoarea Yanping Chen, o americană de origine chineză, pe fondul suspiciunilor privind legăturile cu armata chineză, încercând să afle dacă Chen a mințit în formularele de imigrare din SUA.

FBI-ul a încheiat ancheta fără a formula acuzații împotriva lui Chen, cu un an înainte ca Herridge și colegii săi să-și publice și să difuzeze reportajul.

În 2018, Chen a dat în judecată FBI-ul și alte agenții guvernamentale, acuzându-le că au încălcat Legea privind confidențialitatea prin divulgarea de informații către Herridge.

Legea privind confidențialitatea prevede măsuri de protecție a informațiilor personale colectate de agențiile federale.

Chen a solicitat mărturia lui Herridge în cadrul procesului, dar Herridge a invocat protecția oferită de Primul Amendament și a declarat că nu își va dezvălui sursele.

În documentele depuse la tribunal, avocații lui. Chen au afirmat că „dreptul invocat de Herridge de a-și proteja sursa (sursele) ascunde exact ceea ce ea ascunde de Chen, de instanțe și de public: identitatea funcționarului (funcționarilor) federal(i) care a (au) încălcat legea, a (au) abuzat de accesul la documente sensibile pentru a-i face rău unui cetățean obișnuit și a (au) mascat acea conduită coruptă și ilegală prin intermediul unei jurnaliste pentru a scăpa de descoperire.”

Decizia instanțelor

Judecătorul Christopher R. Cooper de la Curtea Districtuală a Statelor Unite din Washington i-a ordonat lui Herridge să-și dezvăluie sursele confidențiale și, în 2024, a condamnat-o pentru sfidare civilă a instanței, pentru că nu a respectat ordinul său.

Judecătorul Cooper a afirmat că nevoia de informații a omului de știință prevalează asupra protecției jurnalistei garantate de Primul Amendament.

„Dna Herridge și mulți dintre colegii săi din comunitatea jurnalistică pot să nu fie de acord cu această decizie și pot prefera găsirea unui alt echilibru, dar nu i se permite să încalce ordonanța unei instanțe federale fără a fi trasă la răspundere”, a scris judecătorul Cooper.

Un complet format din trei judecători al Curții de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia a confirmat decizia, iar plenul curții a refuzat să reexamineze cazul.

La curtea de apel, avocații lui Herridge au susținut că dezvăluirea identității surselor i-ar distruge „credibilitatea ca jurnalistă ale cărei asigurări de confidențialitate pot fi considerate de încredere”.

Avocații ei au afirmat că hotărârea nefavorabilă a instanței a subminat protecțiile oferite de Primul Amendament și ar „împiedica relatarea știrilor care sunt de interes public”.

Pe lângă cererea de urgență a lui Herridge, aceasta a solicitat separat Curții Supreme să reexamineze fondul hotărârilor instanțelor inferioare.

Fox News Media și-a exprimat dezamăgirea

Într-o declarație dată joi, Fox News Media și-a exprimat dezamăgirea față de ordonanța instanței, dar a afirmat că „angajamentul nostru de a apăra aceste principii fundamentale ale Primului Amendament rămâne de neclintit”.

„Vom analiza opțiunile pe care le avem pentru a continua lupta împotriva acestei nedreptăți”, se mai precizează în declarație.

Andrew Phillips, avocatul lui Chen, a lăudat decizia și a afirmat că clienta sa, „la fel ca orice alt cetățean american, are dreptul să afle identitatea funcționarului sau a funcționarilor federali care au abuzat de accesul la informațiile private ale unei cetățene americane și le-au divulgat pentru a-i cauza prejudicii”.

Comitetul Reporterilor pentru Libertatea Presei a solicitat instanței să anuleze ordonanța de sancționare pentru sfidarea curții împotriva lui Herridge.

„Jurnaliștii acuzați de sfidarea curții nu ar trebui să fie obligați să plătească sume mari către instanță în timp ce încearcă să-și apere drepturile garantate de Primul Amendament”, a declarat joi, într-un comunicat, Bruce D. Brown, președintele comitetului.

„Forțarea lor de a trăda confidențialitatea surselor are întotdeauna un impact dăunător asupra liberei circulații a informațiilor către public”, a spus comunicatul organizației.