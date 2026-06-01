„Dacă ceva arată ca o bulă și sună ca o bulă, probabil că este o bulă”: Noul SOS pe piețele bursiere

Indicii bursieri galopează, acțiunile semiconductorilor înregistrează cea mai bună performanță din ultimele decenii, iar investitorii așteaptă cu nerăbdare listarea giganților.

SpaceX, OpenAI și Anthropic se pregătesc să treacă pragul pieței bursiere, inteligența artificială a devenit noua mare descoperire și principalul „combustibil” pentru indicii record.

Însă, pe măsură ce profiturile cresc, crește și dezbaterea privind posibilitatea ca investitorii să formeze o nouă bulă similară cu cea a companiilor dot-com, scrie presa elenă.

„Dacă arată ca o bulă…”

Întrebarea este pusă acum deschis chiar și de analiștii de pe Wall Street. Într-un articol din revista Barron’s intitulat „Dacă merge ca o bulă și sună ca o bulă, atunci probabil este o bulă”, Andy Serwer susține că piețele prezintă din ce în ce mai mult caracteristicile unei bule bursiere clasice.

Exemplul pe care îl folosește este ilustrativ. Evaluarea așteptată a SpaceX este de 1,75 trilioane de dolari, ceea ce reprezintă de aproximativ 94 de ori veniturile sale din 2025. Acesta este un multiplu de aproape 28 de ori mai mare decât indicele S&P 500.

Imaginea amintește puternic de excesele din perioada dot-com, când investitorii cumpărau acțiuni ale companiilor de tehnologie bazându-se exclusiv pe viziunea lor asupra viitorului și nu pe principiile lor fundamentale.

Barron’s subliniază că frenezia investițională nu se rezumă doar la SpaceX . Anticiparea viitoarelor IPO-uri ale OpenAI și Anthropic creează așteptări privind noi averi uriașe, alimentând un climat de euforie nestăvilită pe care mulți îl consideră periculos .

Semiconductorii în centrul atenției

Cea mai caracteristică expresie a acestei euforii se găsește în industria semiconductorilor.

Conform Bloomberg, indicele Philadelphia Semiconductor a crescut cu 69% doar în ultimele două luni și cu 81% de la începutul anului, înregistrând una dintre cele mai puternice creșteri din istoria sa.

Performanța unor companii este chiar mai impresionantă. Micron și-a triplat valoarea în 2026, în timp ce SK Hynix și Samsung au crescut cu 260%, respectiv 165%. Capitalizarea de piață a fiecăreia din cei trei a depășit acum 1 trilion de dolari.

Și mai impresionant este faptul că aproape 80% din câștigul indicelui S&P 500 din acest an provine de la doar zece companii, dintre care șapte sunt din industria semiconductorilor.

Piața depinde acum într-o măsură fără precedent de un nucleu extrem de restrâns de acțiuni.

Unii spun că există fundamente reale în spatele acestor creșteri

Cei care resping scenariul cu bula economică susțin că de data aceasta există fundamente reale în spatele acestor creșteri.

Se așteaptă ca cei mai mari patru clienți din ecosistemul inteligenței artificiale – Amazon, Microsoft, Alphabet și Meta – să investească 725 de miliarde de dolari în centre de date și infrastructură de inteligență artificială.

Cererea de cipuri avansate de memorie cu lățime de bandă mare (HBM) a crescut vertiginos într-o asemenea măsură încât se creează penurii chiar și pe alte piețe, de la smartphone-uri la computere personale.

Analiștii care susțin scenariul „noii ere” subliniază că inteligența artificială nu este doar o tehnologie nouă, ci o schimbare mai generală a modelului de producție, similară cu răspândirea electricității sau a internetului.

Alții spun că exact același argument era invocat și la sfârșitul anilor 1990

Investitorul Michael Berry, care a devenit faimos pentru că a prezis criza ipotecară din 2008 (cu marea vânzare de acțiuni), a avertizat în repetate rânduri că euforia de astăzi amintește puternic de era dot-com.

Avertismente similare sunt făcute de analiști cunoscuți precum Jeremy Grantham și Edward Chancellor, care vorbesc despre o „bulă a inteligenței artificiale” și avertizează că, în viitor, mulți investitori s-ar putea confrunta cu pierderi mari.

Cifrele pe care le citează sunt greu de ignorat. Indicele semiconductorilor se tranzacționează la aproximativ 71 de ori câștigurile istorice și la 15 de ori vânzările – niveluri nemaiîntâlnite în ultimele decenii.

Wall Street merge înainte

În ciuda avertismentelor, piața continuă să crească. Indicele S&P 500 a atins maxime record în 11 sesiuni numai în luna mai, în timp ce băncile majore își majorează obiectivele de sfârșit de an, bazându-se pe o profitabilitate corporativă solidă.

Analiștii de la Morgan Stanley, Goldman Sachs și alte firme importante spun că ar putea exista zone de exces, dar semnele distinctive care marchează de obicei sfârșitul unei piețe ascendente majore nu sunt încă prezente: creșteri agresive ale ratelor dobânzilor, scăderea marjelor de profit sau o frenezie speculativă generalizată.

De aceea, dilema principală pentru investitori nu mai este dacă evaluările sunt mari. Ci dacă inteligența artificială se va ridica în cele din urmă la înălțimea așteptărilor sau dacă istoria se va repeta, așa cum s-a întâmplat în 2000.

Deocamdată, Wall Street pariază în continuare pe prima variantă. Și, pe măsură ce miliarde se investesc în cipuri, centre de date și companii de inteligență artificială, cea mai mare dezbatere de pe piața bursieră din 2026 rămâne deschisă: este vorba de o bulă sau de nașterea următoarei superputeri a pieței tehnologice?