Dacă mâine toate prețurile ar rămâne înghețate, aș deveni mai bogat?

Nu. Dacă mâine toate prețurile ar fi înghețate, nu ai deveni automat mai bogat. Ai avea doar o economie fără inflație.

Și aici este capcana întrebării: bogăția nu înseamnă doar cât costă lucrurile, ci și cât câștigi, cât de mult deții și cât poți cumpăra din venitul tău.

Imaginează-ți că ai un salariu de 7.000 de lei, 100.000 de lei în depozit și o rată de 2.000 de lei. Dacă toate prețurile se îngheață mâine, salariul rămâne 7.000 de lei, depozitul rămâne 100.000, rata rămâne 2.000. În termeni nominali, nu s-a schimbat nimic.

Dar dacă, în paralel, salariile continuă să crească și productivitatea economiei crește, iar prețurile rămân fixe, atunci puterea ta de cumpărare crește. Cu aceiași bani poți cumpăra mai mult.

Invers, dacă prețurile sunt înghețate, dar salariul tău scade, devii mai sărac. Iar dacă economia intră într-o perioadă de deflație, problema poate deveni chiar mai complicată: oamenii pot amâna cumpărăturile, firmele pot amâna investițiile, iar datoriile devin mai greu de suportat în termeni reali.

De aceea, „prețuri mai mici” și „oameni mai bogați” nu sunt sinonime.

Există însă o diferență crucială între înghețarea prețurilor și oprirea inflației.

Dacă inflația scade de la 10% la 3%, prețurile nu se întorc la nivelul de dinaintea inflației. Ele cresc doar mai lent. Pentru ca prețurile să revină efectiv, ar trebui să avem deflație.

Asta explică și paradoxul pe care îl simțim acum: inflația poate să dispară, iar scumpirea să rămână.

Dacă un produs costa 100 de lei și s-a scumpit cu 10%, ajunge la 110 lei. Dacă anul următor inflația scade la 3%, produsul ajunge la 113,30 lei. Inflația s-a prăbușit de la 10% la 3%, dar produsul este cu 13,3% mai scump decât la început.

Așadar, răspunsul la întrebarea din titlu este:

Nu. Dacă prețurile îngheață, nu devii mai bogat. Devii mai bogat atunci când venitul și averea ta cresc mai repede decât costul vieții.

Și poate cea mai importantă concluzie este aceasta:

Inflația nu ne face săraci doar pentru că prețurile cresc. Ne face săraci atunci când prețurile cresc mai repede decât capacitatea noastră de a câștiga, economisi și investi.