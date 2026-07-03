Dacia, în fața invaziei chinezilor. ANUNȚ al noului CEO

Katrin Adt este CEO al mărcii Dacia începând din ultimul trimestru al anului trecut, când a preluat din mers bunul mers al companiei, după demisia lui Denis le Vot. Are o carieră petrecută aproape integral la Mercedes-Benz, cu o perioadă importantă în care a condus brandul Smart, chiar în perioada în care era preluat de Geely, în parteneriat.

Profit.ro a stat de vorbă cu șefa Dacia în cadrul unui eveniment al mărcii pentru a afla cum se poziționează în acest moment producătorul român în fața invaziei chinezilor și pe o piață destul de instabilă, în Europa.

CEO-ul mărcii Dacia, post ocupat în prezent de Katrin Adt, este omul care decide ce modele vor fi dezvoltate, ce prețuri vor avea mașinile, ce echipamente și ce motoare se vor regăsi pe modelele viitoare. Evident, aceste decizii se iau în echipă, pe baza discuțiilor cu specialiștii mărcii, dar omul care are privirea de ansamblu asupra activității Dacia este primul care știe cum se poziționează marca în competiția tot mai dură cu mărcile din China, știe și cum stă fabrica din Mioveni în competiția cu restul uzinelor din cadrul Renault Group, dar are și răspunsuri la o piață în stagnare sau chiar în scădere pe alocuri.

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