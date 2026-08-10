Dacia resimte reculul GSR2 și pe cea mai mare piață auto a Europei, după vânzări record în iunie GRAFIC

Cea mai mare piață auto a Europei aduce pentru Dacia o scădere a înmatriculărilor în iulie, după ce în luna anterioară marca românească de automobile înregistrase cel mai bun rezultat din istoria sa pe această piață.

Intrarea în vigoare a celei de-a doua etape GSR2, care introduce o serie de echipamente obligatorii pe toate automobilele noi, a avut efecte pentru marca Dacia și în Germania, iar acest lucru s-a văzut în distribuirea înmatriculărilor în lunile iunie și iulie, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Dacă luna a șasea a venit cu aproape 10.000 de vehicule înmatriculate, iulie a însemnat o reducere cu -11,2% a înmatriculărilor, la 6.414 unități. Chiar și așa, media din cele două luni a fost peste media din ultimele 12 luni, ceea ce sugerează destul de clar o tendință de creștere a prezenței Dacia pe această piață.

Acest lucru se întâmplă în primul rând datorită apariției Bigster, o mașină creată după gusturile clienților germani, consultați la momentul dezvoltării acestui model.

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