Daniel Pancu a fost desemnat antrenorul etapei a 23-a din SuperLiga, după victoria spectaculoasă cu FCSB. Cum arată echipa ideală a rundei

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul etapei #23 din SuperLiga, cel mai bun „11” și antrenorul rundei.

După victoria clară obținută de CFR Cluj în derby-ul cu FCSB, scor 4-1, Daniel Pancu a fost desemnat tehnicianul etapei. Gruparea din Gruia are și patru reprezentanți în echipa ideală a rundei, potrivit lpf.ro.

Echipa ideală a etapei a 23-a din SuperLiga

PORTAR

Mihai Popa (CFR 1907 Cluj) – Revenit la CFR, a fost titularizat și a făcut un meci mare, cu șase intervenții, dintre care trei supersave-uri.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A fost activ pe toată durata meciului. A făcut excelent ambele faze de joc.

Leo Bolgado (FC Rapid) – A intrat la startul reprizei secunde și a marcat golul care le-a adus giuleștenilor o victorie mare în lupta pentru atingerea obiectivului.

Matei Ilie (CFR 1907 Cluj) – A avut o evoluție consistentă. Și-a trecut în cont a treia pasă decisivă din ediția în curs.

Raul Opruț (Dinamo) – A reușit prima dublă din carieră în SuperLigă. Foarte bun și jocul defensiv.

MIJLOCAŞI

Pedro Nuno (Oțelul Galați) – A marcat de două ori, unul dintre goluri fiind printre cele mai frumoase din 2026.

Victor Dican (Farul Constanța) – A marcat golul care o menține pe Farul cu șanse pentru o calificare în play-off.

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – Golul conducătorului de joc al craiovenilor a deschis drumul oltenilor spre a 13-a victorie din ediția curentă.

ATACANŢI

Adrian Păun (CFR 1907 Cluj) – Al treilea meci consecutiv în care punctează ofensiv. A contribuit la succesul ,,vișiniilor” clujeni cu două pase decisive.

Alibek Aliev (CFR 1907 Cluj) – A înscris în premieră pentru clujeni. A fost un pericol permanent pentru apărarea adversă.

Robert Moldoveanu (FC Argeș) – A marcat direct din lovitură liberă. A fost al patrulea său gol reușit în acest sezon.

ANTRENORUL ETAPEI

Daniel Pancu (CFR 1907 Cluj) – Ardelenii s-au impus categoric pe terenul deținătoarei titlului și au reintrat în lupta pentru play-off.