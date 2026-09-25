Daniel Pancu analizează situația lui Denis Drăguș la FCSB: „Chiar sunt curios să văd cum va decurge acest experiment”

Daniel Pancu, antrenorul echipei Rapid București, consideră că Denis Drăguș poate avea un impact important la FCSB, însă subliniază că atacantul nu poate rezolva singur problemele roș-albaștrilor.

Înainte ca Drăguș să semneze cu FCSB, Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali i-a propus atacantului un salariu anual de un milion de euro.

Întrebat dacă diferențele salariale ar putea provoca tensiuni în vestiar, Pancu a explicat că nu ar trebui să existe astfel de probleme, atât timp cât Drăguș își va justifica statutul prin evoluțiile sale.

„Câștigă enorm pentru România. În mod normal ar trebui să facă diferența, dar nu poate singur să facă diferența, în niciun caz. Chiar sunt curios să văd cum va decurge acest experiment. E clar că a fost dorința mare a patronului, care, când i se pune pata pe un jucător face tot posibilul să îl aducă.

Dacă dă goluri nu se strică atmosfera în vestiar. Nu văd de ce s-ar strica. Asta e treaba patronului (n.r. dacă ceilalți jucători vor comenta despre salariul lui Drăguș), nu e treaba ta ca jucător. Dacă sunt nemulțumiți, să meargă la patron să le facă și lor salariul mai mare. Dar, repet, chiar nu cred în varianta asta.

Dacă consideră că îi va fi ușor (n.r. – în România), atunci îi va fi foarte greu. Dacă are puterea să trateze competiția la cel mai serios mod, atunci va fi cu siguranță un jucător care va face diferența”, a spus Pancu, potrivit Fanatik.ro.

Denis Drăguș s-a accidentat la genunchiul stâng în partida pierdută de FCSB în fața campioanei Universitatea Craiova, scor 0-5, iar problema medicală l-a făcut indisponibil pentru meciurile României din Liga Națiunilor.

Investigațiile medicale au indicat o entorsă ușoară, cu afectarea unui ligament. Potrivit GOLAZO.ro, staff-ul medical al roș-albaștrilor își dorește ca Drăguș să fie recuperat la timp pentru derby-ul FCSB – Rapid, programat pe 25 octombrie.