Daniel Pancu are o problemă bizară la Rapid: „Nu justifică nimic acest lucru”

Daniel Pancu, antrenorul lui Rapid, consideră că gruparea giuleșteană are un lot prea numeros,în condițiile în care echipa evoluează doar în SuperLiga și în Cupa României.

Tehnicianul spune că lotul trebuie „aerisit”, iar numeroasele schimbări din echipă fac ca jucătorii să fie încă în proces de acomodare și cunoaștere reciprocă. Declarația vine în contextul în care fundașul central Sheriff Sinyan va fi prezentat în curând ca nou jucător al Rapidului.

„Eu aș fi mulțumit dacă ne putem aerisi și putem să ne desfășurăm antrenamentele în condiții de echipă normală, care nu joacă pe șase fronturi. Noi avem un lot de 30 și ceva de jucători care nu justifică nimic în momentul de față.

Avem Cupa României și campionatul. Nu jucăm în cupele europene, nu suntem în grupe, să jucăm 6-8 săptămâni la rând din trei în trei zile.

Căutăm să ne învățăm unii pe alții. Suntem într-un proces, sunt schimbări. Dacă-l întreb pe Annan (n.r. fundaș stânga împrumutat recent de la St. Etienne), sunt convins că nu-și știe toți colegii”, a spus Pancu, după 1-1 cu Universitatea Craiova, potrivit golazo.ro.

După șapte etape, Rapid se află pe locul 2 în SuperLiga, cu 12 puncte. Liderul Dinamo are 14puncte. Pentru echipa lui Pancu urmează meciurile cu Politehnica Timișoara (grupele CupeiRomâniei) și Oțelul Galați (etapa a 8-a din campionat).