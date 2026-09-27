Daniel Pancu, fără menajamente despre Rapidul lui Șucu: „Se putea face puțin mai mult”

Daniel Pancu a vorbit despre diferențele dintre Rapidul la care a evoluat ca jucător și clubul pe care l-a regăsit ulterior în postura de antrenor.

Fostul atacant consideră că Rapidul s-a îndepărtat de nivelul și statutul pe care le avea în perioada în care el evolua în Giulești.

„Păi nu prea mai este acelaşi grup, sunt mulţi jucători noi. Ca şi club, ca şi respect pe care îl impui adversarilor, cred că s-a pierdut foarte mult.

Eu, ca jucător, am activat într-o perioadă aici unde primele 3 locuri era normalitatea pentru Rapid. S-a pierdut acest lucru.

Ca antrenor, am fost doar în Liga 3, unde am promovat destul de uşor, şi Liga 2 o perioadă”, a declarat Pancu, potrivit PrimaSport.ro.

Daniel Pancu: „Se putea face puţin mai mult de când este patron domnul Șucu”

În opinia antrenorului, Rapid își poate recâștiga statutul doar prin rezultate, în condițiile în care clubul nu a mai câștigat un trofeu din 2007, când a cucerit Cupa României.

Pancu amintește și de falimentul care a schimbat radical parcursul clubului, însă consideră că, în perioada de când Dan Șucu a preluat Rapidul și a investit sume importante, echipa putea face mai mulți pași înainte și își putea contura mai clar o identitate și un stil de joc.

„Pentru a recâştiga respectul tuturor, al adversarilor, sunt mai multe aspecte. La capitolul respect, trebuie să avem rezultate, trebuie să câştigăm ceva.

Ori Rapid nu a mai câştigat de foarte mult timp. Din 2007, o Cupă. La anul se fac 20 de ani, enorm din punctul meu de vedere. Sigur, clubul a trecut şi printr-un faliment.

În anii ăştia de când domnul Şucu este patron, părerea mea, cred că se putea face puţin mai mult. Nu foarte mult, dar puţin mai mult.

Adică să fi fost deja o bază. Nu mă refer la baza asta de pregătire superbă, să fie o bază, o structură de echipă, un sistem, un stil de joc. Ori nu s-au realizat”, a declarat tehnicianul.

După primele 10 etape din SuperLiga, Rapid ocupă locul 2 în clasament, aflându-se la două puncte în spatele liderului Dinamo.

După pauza cauzată de meciurile României din Liga Națiunilor, echipa antrenată de Daniel Pancu va juca pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Meciul este programat pe 12 octombrie, de la ora 21:00.