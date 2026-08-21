Datoria ascunsă a Apple față de CIA

În 1986, Războiul Rece este în apogeu, iar Steve Jobs încearcă să-și reconstruiască cariera după ce a fost dat afară de la Apple.

El fondase NeXT cu doar un an mai devreme și își imaginase un computer atât de avansat încât să schimbe modul în care lucrează universitățile, cercetătorii și oamenii de știință.

Problema este că viziunea consumă bani. După cum explică Wall Street Journal, computerele NeXT sunt prohibitiv de scumpe, vânzările stagnează, iar perfecționismul lui Jobs a transformat compania într-o întreprindere extrem de fragilă din punct de vedere financiar. Și apoi apar doi bărbați din Washington.

Nu au cărți de vizită. Nu spun prea multe. Dar vor să cumpere mii de computere. În spatele lor e temuta CIA. WSJ dezvăluie întreaga poveste într-un articol bazat pe cartea lui Sharon Weinberger, Valley of Death: How Big Tech Is Fueling the Future of War (Valea morții: Cum alimentează marile companii tehnologice viitorul războiului).

Vizitatorii necunoscuți ai NeXT

Doi directori care lucrau la așa-numitul „Program B” al CIA, un program clasificat de recunoaștere a sateliților, au recunoscut valoarea tehnologiei pe care Jobs o dezvolta.

Joe Romelo și Jeff Harris credeau că NeXT putea oferi serviciilor de informații americane ceva extrem de rar la acea vreme: stații de lucru puternice cu grafică avansată și conectivitate la date.

La prima lor vizită, nu au putut să-l întâlnească pe Jobs.

Dar când Romelo l-a întâlnit în sfârșit la New York, conversația a mers direct la subiect.

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Jobs nu a vrut să audă detalii confidențiale.

„Nu-mi spune nimic ce n-ar trebui să știu, pentru că nu-mi voi aminti să uit”, i-ar fi spus el.

Romelo a explicat că dorea să cumpere stații de lucru NeXT pentru un client pe care nu l-a putut numi.

Și apoi a lansat comanda: 20.000 de computere.

Pentru o companie care se lupta să supraviețuiască, aceasta nu a era doar o comandă mare. Era salvarea!

CIA a dorit două schimbări

Agențiile de informații americane nu doreau neapărat pe piață computerul pe care îl vindea NeXT.

Ei doreau două caracteristici suplimentare: un procesor mai rapid de la Motorola și o placă grafică dedicată de la Intel.

Modificările, însă, nu ar fi făcute de NeXT. Serviciile le-ar efectua după achiziție, prin intermediul partenerilor și al companiilor intermediare, scrie și presa elenă.

Jobs nu știa pe deplin unde vor ajunge computerele sau pentru ce misiune vor fi folosite. Ulterior, a primit o autorizație de acces strict secret, permițându-i să viziteze facilități clasificate.

NeXT a anunțat că are un contract guvernamental prin intermediul companiei de apărare ESL. Chiar și în cadrul guvernului federal, CIA a rămas în umbră: oficial, cumpărătorul a fost Agenția Națională de Securitate.

„Nimeni nu avea cărți de vizită”

Puțini oameni de la NeXT știau cine erau cu adevărat clienții.

Dan’l Lewin, care îl urmărise pe Jobs de la Apple, își amintea de grupuri de oameni care soseau la birourile companiei în haine civile.

Se prezentau doar pe nume. „Nimeni nu avea carte de vizită”, își amintea el.

Au urmărit prezentările pe calculator, au zâmbit, au dat din cap și au plecat fără să explice cine sunt sau ce anume vor.

În spatele acestui secret aproape cinematografic, însă, se desfășura o uriașă operațiune de producție.

CIA a adus chiar și oameni de la Sun Microsystems pentru a ajuta NeXT să își crească capacitatea de producție.

În prima lună, au fost construite aproximativ 100 de stații de lucru. Apoi, producția a crescut la 1.500 pe lună. Și apoi la 5.000.

Camioanele și avioanele C-5

Calculatoarele care ieșeau de pe linia de producție erau încărcate dis-de-dimineață în camioane nemarcate.

Au fost transportați la o companie-paravan a CIA, unde au fost instalate procesoare modificate și sisteme grafice speciale.

De acolo au plecat din nou cu camioanele spre aeroportul militar Moffett Field.

Apoi au fost încărcați pe avioane de transport gigantice C-5.

Destinația finală a rămas secretă.

Ce făceau, de fapt, computerele lui Jobs?

Stațiile de lucru NeXT au ajuns la analiștii de la Biroul Național de Recunoaștere, agenția care gestionează o mare parte din sateliții spion americani.

Analiștii puteau folosi ecranele de înaltă rezoluție și cipurile specializate pentru a examina imaginile din satelit: pentru a vedea dacă o țară mutase unități militare sau dacă construia, de exemplu, o nouă rachetă sau un nou siloz.

Dar adevărata revoluție nu a fost doar imaginea.

Era vorba de crearea de rețele. NeXTcubes permitea transmiterea datelor între diferite servicii și unități militare, astfel încât imaginile satelitare proaspete să poată ajunge mult mai rapid la oamenii aflați în alte baze sau chiar pe teren.

World Wide Web-ul era încă la început, dar comunitatea americană de informații începuse deja să creeze ceea ce părea a fi un internet privat, corporativ.

Și acest lucru a schimbat chiar și echilibrul de putere în cadrul serviciilor.

Comandanții militari nu mai erau obligați să aștepte doar interpretarea analiștilor CIA. Puteau vedea datele brute aproape în timp real și le puteau evalua singuri.

Compania pe care perfecționismul lui Jobs aproape a înghițit-o

Pentru Jobs însuși, însă, ordinul guvernamental a avut o semnificație mult mai imediată.

NeXT se confrunta cu probleme financiare serioase.

Jobs fusese eliberat de constrângerile impuse de Apple și acum deținea un control aproape complet asupra companiei. Dar acest lucru i-a permis și perfecționismului să explodeze.

Produsul era impresionant, dar scump. Studenții nu și-l puteau permite. Iar universitățile, pe care Jobs își bazase o mare parte din strategia sa, nu comandau numărul de produse la care se aștepta.

Fără ordine guvernamentale, NeXT ar fi avut mult mai puțin timp să-și dezvolte atât hardware-ul, cât și – cel mai important – software-ul.

Și aici o poveste secretă despre Războiul Rece se leagă direct de iPhone-ul de astăzi.

Sistemul de operare care l-a adus pe Jobs înapoi la Apple

Cel mai important produs al NeXT nu a fost, până la urmă, cubul negru.

Era NEXTSTEP, sistemul său de operare. În 1996, Apple – aflată pe atunci în criză profundă – a achiziționat NeXT.

Steve Jobs s-a întors în companie. Câțiva ani mai târziu, a preluat din nou controlul asupra Apple și a început una dintre cele mai mari redresări de afaceri din istorie.

Au urmat iMac, iPod, iTunes și, în final, iPhone. Și sub toate acestea se afla un fir tehnologic crucial care a început cu NeXT.

NEXTSTEP a evoluat și a devenit baza sistemului de operare Apple, iar ADN-ul său tehnologic a fost transmis către Mac-uri și, mai târziu, către dispozitivele care au creat ecosistemul iPhone.

Ce s-ar fi întâmplat fără CIA?

Desigur, este imposibil de știut dacă NeXT ar fi supraviețuit fără contractele de informații americane.

La fel și dacă Jobs ar fi găsit o altă modalitate de a se întoarce la Apple.

Totuși, oamenii care au trăit acea perioadă cred că sprijinul serviciilor i-a oferit ceva valoros: timp.

Dane Ehring, care a lucrat la companie în departamentul de informații și ulterior a trecut la NeXT, estimează că parteneriatul i-a oferit lui Jobs aproximativ cinci ani în plus pentru a maturiza afacerea, a îmbunătăți tehnologia și a demonstra că nu era doar copilul talentat care avusese noroc la Apple.

Formularea sa este izbitoare: fără această perioadă, susține el, Jobs probabil nu s-ar fi întors la Apple ca omul care ar fi putut salva compania.

Vechea alianță care revine

Povestea capătă o importanță deosebită astăzi.

Ani de zile, după sfârșitul Războiului Rece, căile Silicon Valley și ale complexului militar-industrial american au fost întoarse din altă parte.

Cheltuielile pentru apărare au scăzut, în timp ce explozia computerelor personale și a internetului a făcut piața de consum mult mai atractivă pentru companiile de tehnologie.

Acum, cele două lumi converg din nou.

Pentagonul se concentrează agresiv pe inteligența artificială, autonomie, drone și noile tehnologii, în timp ce zeci de miliarde de dolari din capitalul de risc sunt direcționate către startup-uri din domeniul apărării.

Relația care este adesea prezentată astăzi ca fiind nouă are, de fapt, rădăcini mult mai adânci.

Și una dintre ele duce direct la Steve Jobs.

CIA nu a creat Apple și nici nu a inventat iPhone-ul. Dar a contribuit la menținerea în viață, în momentul său cel mai fragil, a companiei în care Jobs a dezvoltat tehnologia și maturitatea în afaceri care aveau să-l readucă la Apple.