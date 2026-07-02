De câte ore ai nevoie ca să legi o prietenie apropiată? De ce devine mai dificil după 40 de ani

La maturitate, prieteniile se leagă mai greu decât în adolescență sau în anii de facultate. Nu mai petreci atât de multe ore cu aceiași oameni, iar întâlnirile depind tot mai des de responsabilitățile zilnice și de distanțe. Un specialist american a calculat cât durează exact până la crearea unei legături strânse de prietenie, menționând că orele de la serviciu nu se iau în calcul.

Potrivit lui Jeffrey Hall, profesor de studii ale comunicării la Universitatea din Kansas, SUA, abia după 50 de ore petrecute împreună, o cunoștință ajunge la stadiul de prieten ocazional. O prietenie propriu-zisă necesită, în schimb, 90 de ore, iar pragul de prietenie apropiată se trece abia după 200 de ore împreună.

Cercetătorul a observat și că prietenia nu evoluează constant, ci în reprize. Când o relație urcă o treaptă, oamenii ajung să-și dubleze sau să-și tripleze în câteva săptămâni timpul petrecut împreună. „Trebuie să investim timpul ăsta. Nu îți faci un prieten pocnind din degete. Întreținerea relațiilor apropiate este cea mai importantă muncă din viața noastră, iar cei mai mulți oameni recunosc asta pe patul de moarte”, a atras atenția Hall.

De ce unele relații nu trec de stadiul de simplă cunoștință

Hall a analizat două grupuri. Primul a inclus 355 de persoane care se mutaseră recent într-un alt oraș și încercau să-și facă relații noi. Cercetătorul le-a întrebat cât timp petreceau cu oamenii cunoscuți de curând și cât de apropiați se simțeau de ei. În al doilea studiu, a urmărit timp de nouă săptămâni 112 studenți de la Universitatea din Kansas, pentru a vedea cum se schimbă relațiile în primele luni de facultate.

Din aceste date, Hall a stabilit câteva intervale orientative: 40-60 de ore pentru ca o relație să treacă de la simplă cunoștință la prietenie ocazională, 80-100 de ore pentru o prietenie mai stabilă și peste 200 de ore pentru o legătură apropiată. Rezultatele, publicate în Journal of Social and Personal Relationships, au mai arătat că studenții ajungeau mai repede la acest nivel decât adulții, cel mai probabil pentru că aveau mai multe ocazii să petreacă timp împreună în afara unui program rigid.

Relațiile care rămâneau simple cunoștințe aveau, de obicei, sub 30 de ore petrecute împreună. Nu era suficient timp pentru ca doi oameni să ajungă să se caute, să vorbească mai personal sau să conteze unul pentru altul în afara situațiilor în care se întâlneau la serviciu sau la cursuri.

De ce e mai greu să legi prietenii după ce termini școala

Rebecca Adams, profesoară de sociologie la Universitatea Carolina de Nord din Greensboro, SUA, a descris trei condiții pe care cercetarea relațiilor le consideră necesare pentru legarea unei prietenii: contact frecvent cu aceiași oameni, întâlniri repetate care nu trebuie programate și un cadru suficient de relaxat pentru conversații personale. În adolescență și în studenție dispui de toate cele trei condiții, fără efort. Ca adult, colegii se schimbă, vecinii își văd de treburile lor, aproape orice întâlnire trebuie pusă în calendar, iar timpul liber este acaparat de muncă, facturi și familie.

Prima condiție are legătură cu un mecanism cunoscut în psihologie, efectul simplei expuneri, descris de psihologul Robert Zajonc. Cu cât vedem mai des o persoană, cu atât crește șansa să ne devină familiară și, în timp, să o îndrăgim. Nu înseamnă că simpla prezență transformă pe cineva în prieten, dar întâlnirile dese creează terenul potrivit pentru apropiere.

La maturitate, aceste ocazii se răresc. Oamenii se mută, schimbă locuri de muncă, intră în relații, au copii, părinți de îngrijit, zile lungi de lucru și tot mai puține seri libere. Așa se explică de ce grupurile mari de la 20 de ani se micșorează și la 40 de ani rămân doar câțiva prieteni buni, cei alături de care s-au acumulat cele 200 de ore petrecute împreună.

Cum să-ți faci prieteni, indiferent de vârstă și de ce merită efortul

Deși nu este mereu ușor să-ți faci loc în program pentru întâlniri, mesaje și conversații care nu au un scop practic, viața socială nu ar trebui ignorată. Un raport global al Organizației Mondiale a Sănătății, publicat în iunie 2025, arată că una din șase persoane se confruntă cu singurătatea, fenomen asociat cu aproximativ 871.000 de decese anual. OMS leagă izolarea socială de un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet de tip 2, accident vascular cerebral și depresie.

În Europa, relațiile apropiate par să se rărească odată cu întâlnirile față în față. Un raport OCDE din noiembrie 2025 a scos la iveală că 8% dintre adulții din 22 de țări nu au niciun prieten apropiat.

Iată, mai jos, câteva sfaturi utile care te ajută să legi prietenii apropiate, indiferent de vârstă.

Recreează, ca adult, condițiile pe care le aveai la școală

Primul pas este să alegi contexte care se repetă. Prieteniile se leagă mai greu prin întâlniri rare, oricât de plăcute ar fi. Ai nevoie de locuri în care revii săptămână după săptămână și să vezi aceiași oameni fără să pornești mereu de la zero.

Poate fi un curs, un club sportiv, un grup de alergare, voluntariat, dans, pictură, limbi străine, teatru, drumeții sau orice activitate unde prezența ta devine constantă. Activitatea aleasă contează mai puțin decât ritmul. Dacă vezi aceiași oameni de mai multe ori, conversațiile nu mai trebuie forțate. Încep să apară firesc: azi despre ceva banal, data viitoare despre un detaliu personal, apoi despre lucruri pe care nu le-ai spune la o primă întâlnire.

Nu te opri la relațiile de la serviciu

La serviciu poți întâlni oameni cu care te înțelegi bine, dar orele petrecute împreună acolo nu se transformă automat în prietenie. De multe ori, relația rămâne legată de program, sarcini, pauze scurte și lucruri care trebuie rezolvate.

Dacă simți că există compatibilitate cu un coleg, ajută să scoți relația din rutina locului de muncă. O cafea după program, o masă într-o zi liberă, o plimbare sau un eveniment la care mergeți împreună schimbă tonul conversației. În afara biroului, oamenii vorbesc altfel, se relaxează mai ușor și ajung să se cunoască dincolo de planul profesional.

Fă primul pas

„Ne vedem noi cândva” rămâne, de cele mai multe ori, o formulă politicoasă. La vârsta adultă, o întâlnire are mai multe șanse să se concretizeze când propunerea este una clară, de exemplu, o cafea joi, o plimbare sâmbătă, o masă după curs, un film într-o seară anume. Nu trebuie să fie ceva complicat. Important este ca invitația să aibă o zi, un loc sau un pretext suficient de limpede încât celălalt să poată răspunde.

Marisa Franco, psihologă și autoarea cărții Platonic, spune că mulți adulți rămân cu ideea că prieteniile apar de la sine, ca în copilărie sau în facultate. În realitate, după o anumită vârstă, cineva trebuie să propună, să revină, să ducă mai departe o conversație care a mers bine.

Nu porni de la presupunerea că deranjezi

Una dintre piedicile frecvente este teama că interesul nu este reciproc. Cercetările despre „decalajul simpatiei” au demonstrat că, după o conversație, oamenii tind să creadă că au fost plăcuți mai puțin decât se întâmplă în realitate. Cu alte cuvinte, o discuție care ție ți s-a părut doar decentă poate să fi fost, pentru celălalt, chiar plăcută.

Franco recomandă să nu interpretezi automat o ezitare, un răspuns întârziat sau o pauză ca pe o respingere. Oamenii au program încărcat, obosesc, uită să răspundă, se tem la rândul lor să nu pară insistenți.

Arată că ești interesat

Prietenia se leagă mai ușor când celălalt simte că nu este tratat ca o prezență oarecare. Contează să reții detalii mici, cum ar fi un examen, o mutare, o problemă de familie, o călătorie, un proiect despre care ți-a povestit. Un mesaj trimis după câteva zile sau o întrebare pusă la următoarea întâlnire arată că ai fost atent.

Nu este nevoie de gesturi spectaculoase. De multe ori, apropierea se formează prin continuitate, adică atunci când îți amintești ce a spus, revii la subiect, trimiți o recomandare care are legătură cu discuția voastră, propui să vă mai vedeți.

Deschide conversații mai personale

Timpul petrecut împreună contează, dar nu este suficient dacă discuțiile rămân mereu la vreme, trafic, muncă și planuri generale. O relație poate fi plăcută ani întregi și totuși să nu treacă de un nivel superficial.

Apropierea se creează când discuțiile încep să includă detalii personale, fără să devină confesiuni apăsătoare. Poți vorbi, de exemplu, despre o săptămână care te-a epuizat, o decizie care te frământă, o veste bună, o dezamăgire sau un lucru mărunt care ți-a rămas în minte.

Folosește mici ritualuri

Prieteniile se construiesc mai ușor când există un obicei care se repetă. O cafea în aceeași zi a săptămânii, o plimbare seara, mersul la piață împreună, un film lunar, o cină simplă sau un mesaj trimis după un episod nou dintr-un serial urmărit de amândoi.