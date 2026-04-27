De ce a vândut Buffett acțiuni Disney? „Dacă ai o afacere suficient de bună, chiar și un nepot idiot o poate conduce”, a spus el

După ce a cumpărat acțiuni în 1966 la aproximativ 43 de dolari pe bucată, Buffett le-a vândut cu un câștig de 55% după un an. Acțiunile valorau mult mai mult decât prețul încasat pe ele, scrie Brett Gardner în cartea „Investițiile timpurii ale lui Buffett”. Așadar, de ce le-a vândut?

În primul rând, celebrul investitor s-a trezit că Walt Disney a murit subit în decembrie 1966, la vârsta de 65 de ani. Acțiunile au crescut după moartea lui Walt, dar unii investitori au speculat că firma ar putea fi preluată (vezi Thomas, B. (1999). Building a company: Roy O. Disney and the creation of an entertainment empire)

Disney fără Walt era cu totul altceva decât Disney cu Walt. Iar moartea lui a jucat un rol crucial în decizia lui Buffett de a vinde.

Disney a publicat rezultatele financiare din 1966 la scurt timp după moartea lui Walt. Câștigurile s-au îmbunătățit, venitul operațional crescând de la 22,2 milioane de dolari în 1965 la 23,6 milioane de dolari în 1966, pe măsură ce Mary Poppins a continuat să fie prezentat în întreaga lume.

În anii care au urmat morții lui Walt, câștigurile Disneyland au explodat, venitul operațional al segmentului crescând de la 3,9 milioane de dolari în 1965 la aproape 20 de milioane de dolari în 1968.

A vândut Buffett acțiuni Disney prea devreme?

După ce Disney a cumpărat Capital Cities/ABC, Buffett a scris despre tranzacție în scrisoarea anuală din 1995, spunând:

„Buffett Partnership Ltd. a cumpărat o cantitate semnificativă de acțiuni Disney la un preț ajustat de 0,31 dolari pe acțiune. Această decizie poate părea genială, având în vedere că acțiunea se vinde acum cu 66 de dolari. Dar președintele a fost pregătit să o anuleze: în 1967, am vândut toate acțiunile la 0,48 dolari pe acțiune”

Capitalizarea de piață a Disney a crescut la 30,9 miliarde de dolari la sfârșitul anului 1995, o creștere uluitoare față de capitalizarea de piață de 80 de milioane de dolari când Buffett a cumpărat acțiunile. Berkshire Hathaway, pe de altă parte, a crescut de la 18,3 milioane de dolari în perioada în care a cumpărat Disney, în 1966, la 38,3 miliarde de dolari la sfârșitul anului 1995.

Buffett a spus într-un interviu citat de FED St Louis: „Dacă ai o afacere suficient de bună, dacă ai un ziar în poziție de monopol sau un post de televiziune, până și un nepot idiot o poate conduce“

Walt Disney Productions cu siguranță nu era în acea situație. Dar, într-o întorsătură amuzantă a comentariului lui Buffett despre „nepotul idiot”, Walt s-a plâns de fiul lui Roy Disney, care lucra la Disney și se numea tot Roy. Acest lucru l-a determinat pe Card Walker, care a devenit președinte le companiei în 1971, să-l eticheteze pe tânărul Roy drept „nepotul idiot”.