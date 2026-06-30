De ce e important ca fetele și băieții să se vaccineze împotriva HPV încă din gimnaziu. Medic: „Cea mai tânără pacientă a mea cu cancer de col uterin avea 17 ani”

Atât fetele, cât și băieții, pot fi protejați de mai multe tipuri de cancer cu ajutorul acestui vaccin. FOTO: Shutterstock

În România, unde sunt diagnosticate zilnic nouă cazuri noi de cancer de col uterin, iar cinci femei își pierd viața în fiecare zi din cauza acestei boli, concluziile studiului reprezintă o veste excepțională și un argument solid pentru vaccinarea fetelor și a băieților.

Despre cum se transmite HPV, ce tipuri de cancer provoacă, de ce vaccinul trebuie făcut cât mai devreme și de ce protecția este importantă inclusiv după începerea vieții sexuale, vorbește dr. Anca Vasile, medic specialist în pediatrie și medicina familiei, cu o experiență de peste 25 de ani.

Cum se transmite HPV, virus foarte răspândit

Ce este HPV și cum apare în corpul unei persoane?

Dr. Anca Vasile: HPV-ul este un virus foarte răspândit, care produce infecții cu transmitere sexuală, în mare parte. Se transmite prin contact sexual, dar și prin contact tegument pe tegument. În cazul unui contact sexual fără penetrare, virusul se poate transmite dacă există o leziune de continuitate și dacă există HPV la celălalt partener. De asemenea, se poate transmite inclusiv prin prin sex oral.

Noi nu ne naștem cu HPV, deci el nu este în corpul nostru în mod normal. Dar, transmițându-se de la persoană la persoană, este posibil ca foarte multă lume să îl aibă. Virusul produce îmbolnăviri și poate determina apariția unor leziuni precanceroase, care se pot transforma în cancer. Este cel mai important factor în producerea cancerului de col uterin, dar nu numai.

Ne putem da seama că ne-am infectat dacă știm că avem un partener HPV pozitiv sau dacă avem orice fel de leziune vaginală, vulvară, anală ori condiloame, acele veruci veneriene. Sunt niște excrescențe pe piele care apar, de cele mai multe ori, în zona inghinală, în zona perianală, chiar și pe fese sau între picioare. Sau, desigur, putem afla prin testare dacă avem sau nu HPV.

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