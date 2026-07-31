De ce explodează prețul în benzinării

Inflamarea conflictelor geopolitice a dus la sugrumarea mai multor căi de transport maritim al țițeiului, de la Strâmtoarea Ormuz până la Marea Neagră, importantă în special pentru România și de care, mai nou, armatorii se feresc, ceea ce majorează riscurile ca oferta de pe piața regională și globală să nu poată satisface cererea.

În cazul României, importantă este Marea Neagră și, în special, terminalul Caspian Pipeline Consortuim (CPC) din portul rusesc Novorosisk, de unde rafinăriile autohtone importă peste 50% din țițeiul rafinat, relevă analiza Profit.ro.