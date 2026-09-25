De ce nu riscă România o retrogradare acum: explicația economiștilor după întâlnirea cu S&P

Toate cele 3 agenții de rating sunt mulțumite de măsurile luate până acum de Guvern, de corecția deficitului bugetar, însă important este ca aceasta direcție să fie menținută și de un Executiv cu puteri depline. De care România are nevoie cât mai repede. Sunt părerile la unison ale specialiştilor care au discutat astăzi cu reprezentanții Standard&Poor’s care au venit să evalueze economia României.

„În esență, este vorba de faptul că datele macroeconomice nu justifică o retrogradare a ratingului suveran. Chiar dacă avem o criză politică”., spune Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, la TVR Info.

La rândul lui, Ionuț Dumitru, economist, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan a explicat: „Ceea ce contează cel mai mult sau are o pondere foarte mare este situația bugetară. Cu măsurile de corecții luate anul trecut și anul acesta, deficitul scade la 6%. Sigur, mai avem un drum lung de parcurs până a ajunge la deficit de sub 3% din PIB în anii următori, dar mai bine de jumătate din corecția necesară s-a făcut deja”.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: „Contează foarte mult ca noul guvern să nu facă prostii. Acela care va fi. Pentru că, în primul rând, trebuie să facă rectificare bugetară. Dacă ar face o rectificare bugetară care ar însemna mărirea deficitului bugetar în acest an sau inversarea unor măsuri de politică fiscală, ar fi foarte rău”

„Toate cele trei agenții, dacă ne uităm, sunt satisfăcute cu privire la ce s-a întâmplat până acum, cu măsurile pe care guvernul le-a luat, de corecția deficitului bugetar, dar vor să vadă mai departe de lucrul acesta, vor să vadă perspectiva anilor următori, în special 2027-2028, adică vor să vadă cum continuăm acest parcurs de reducerea a deficitului bugetar, mai ales că avem în momentul de față o situație politică incertă și în anii următori avem și alegeri”, a precizat Ionuț Dumitru, economist, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan:

În opinia lui Dăianu, oamenii subestimează cât de dificilă este încă situația economică a României, că deficitul rămâne la 6%, care este un nivel ridicat.

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