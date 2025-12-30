De ce vrea Mark Zuckerberg ca Meta să cumpere cu mai mult de două miliarde dolari un startup AI cu origini chineze

Presa internațională a scris că Meta a cumpărat un startup de agenți AI denumit Manus și ar fi plătit undeva între două și trei miliarde dolari pentru compania care are fondatori chinezi, dar care s-a mutat în Singapore în vara acestui an.

Pentru Mark Zuckerberg, care a pariat întreg viitorul grupului Meta pe dezvoltarea AI, compania Manus reprezintă ceva nou: un produs de inteligență artificială care chiar face bani, scrie publicația TechCrunch.

Termenii financiari ai tranzacției cu Manus nu au fost făcuți publici, însă o sursă apropiată discuțiilor a declarat pentru Reuters că acordul evaluează compania undeva în intervalul 2-3 miliarde dolari. Manus a fost supranumită și „următorul DeepSeek”, aluzie la compania despe care s-a scris enorm la început de 2025.

Meta spune că va păstra Manus ca entitate independentă, însă va integra agenții AI în Facebook, Instagram și WhatsApp, aplicații unde propriul chatbot al companiei, Meta AI, este disponibil de ceva timp.

Manus a lansat la început de 2025 un agent de inteligență artificială capabil să îndeplinească o serie de sarcini generale cum ar fi: trierea CV-urilor, crearea de planuri de călătorie și analiza acțiunilor, scrie Bloomberg.

Manus a atras în primele luni de după lansare o rundă de finanțare de 75 milioane dolari, fiind evaluată la 500 milioane dolari în aprilie.

Startup-ul a devenit pentru scurt timp subiect principal de discuție în Silicon Valley, după ce în primăvară a fost postat un video demonstrativ atât de bine realizat, încât a devenit rapid viral. Clipul prezenta un agent AI capabil să facă lucruri precum selecția candidaților pentru joburi, planificarea vacanțelor și analiza portofoliilor de acțiuni. Manus susținea la acel moment că tehnologia sa o depășește pe cea de la OpenAI.

Compania-mamă din spatele Manus, Butterfly Effect a fost fondată în China, în 2022, iar mutarea în Singapore s-a produs la jumătatea lui 2025.

Reuters notează că Manus se numără printre numeroasele companii chineze care și-au stabilit sediul în Singapore în ultimii ani, mizând pe faptul că mutarea în acest stat propser orientat spre comerț va reduce riscul ca operațiunile lor să fie afectate de tensiunile geopolitice dintre SUA și China.