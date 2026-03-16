De ce vrea o companie din San Francisco să creeze conturi de e-mail pentru toți agenții AI

O companie americană a primit 6 milioane de dolari în cea mai recentă rundă de finanțare, iar business-ul ei merge pe ideea că vor fi atât de mulți agenți de inteligență artificială, încât singurul mod viabil prin care vor comunica nu va fi un protocol cu totul nou, ci tradiționalul e-mail, scrie publicația The Next Web.

Sloganul companiei este „Email Inboxes for AI Agents” și AgentMail spune că, la fel cum oamenii au propriile conturi de Gmail, și agenții AI vor primi inbox-uri de e-mail pentru a comunica.

Agenții AI sunt programe bazate pe inteligență artificială care pot acționa autonom pentru a îndeplini diverse sarcini, cum ar fi stabilirea unor întâlniri, furnizarea de informații de suport sau întocmirea unor rapoarte.

Diferența majoră față de un chatbot convențional este că un agent AI poate lua decizii și poate interacționa cu alte sisteme, fără intervenție constantă din partea unui om. Numărul de agenți AI este în continuă creștere.

AgentMail este convinsă că vor fi atât de mulți agenți de inteligență artificială pe internet, încât a construit un serviciu de e-mail conceput special pentru ei. Compania furnizează o platformă API care permite crearea de inbox-uri de e-mail dedicate pentru agenții AI, cu suport pentru conversații, pentru analizarea mesajelor, pentru organizarea în categorii de discuții, însă și pentru trimiterea de răspunsuri.

Compania mai spune că a lansat și posibilitatea ca agenții AI să se înregistreze singuri pe platformă, să-și creeze inboxul și să-l folosească fără a fi nevoie ca un om să intervină.

„Am observat ceva neașteptat”, spun cei de la companie. „Agenți autonomi au început să se înscrie singuri la AgentMail, găsindu-ne prin căutări pe web, navigând pe site-ul nostru și creându-și propriile inboxuri, fără implicarea vreunui dezvoltator”.

De ce vor comunica prin e-mail și nu prin alt protocol? Cei de la AgentMail spun că e-mail-ul este deja un fel de „strat de identitate” al internetului și, fiind integrat în orice aplicație, agenții AI vor putea folosi aproape toate serviciile disponibile.

Sursa foto: Dreamstime.com