De la ghișeu la webcam: ANAF stabilește regulile întâlnirilor fiscale online
OpANAF nr. 705/2026, recent publicat în Monitorul Oficial, reglementează procedura prin care un contribuabil poate comunica cu ANAF în sistem de teleconferință. Procedura conține atât elemente tehnice, cum ar fi identificarea contribuabilului în mediul electronic, dar și unele aspecte procedurale din activitatea practică.
Organul fiscal central informează prin SPV contribuabilii cu privire la posibilitatea de a opta pentru derularea întâlnirilor aferente procedurilor legale prin platforma de videoconferință și cu privire la termenul-limită până la care poate fi exercitată opțiune, arată Ordinul publicat. Exercitarea opțiunii se realizează n termen de 2 zile lucrătoare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a opta, arată Ordinul publicat în Monitorul Oficial.
În cazul în care contribuabilul nu își exercită opțiunea prevăzută la alin. (2) se consideră că acesta nu a optat pentru prezența la întâlnire în sistem videoconferință.
Organul fiscal central comunică contribuabilului în SPV minuta întâlnirii
Actul normativ este aplicabil în următoarele patru domenii fiscale: Cantrol fiscal; audiere; audienţă sau mediere.
În cazul reprezentării contribuabilului prin împuternicit sau în situaţia în care acesta se prezintă la întâlnire însoţit de mandatari, contribuabilul are obligaţia de a comunica celor care îl reprezintă regulile şi condiţiile privind desfăşurarea întâlnirii prin platforma de videoconferinţă a MF-ANAF, înainte de începerea întâlnirii.
La începutul întâlnirii, toţi participanţii au obligaţia de a se prezenta (nume, prenume, calitate, funcţie), după caz. Întâlnirea este moderată de reprezentantul/reprezentanţii organului fiscal central.
Condiţiile de desfăşurare ale întâlnirii prin intermediul platformei de videoconferinţă a MF-ANAF
- a) participanţii trebuie să se conecteze cu maximum 10 minute înainte de ora efectivă de desfăşurare a întâlnirii;
- b) întârzierea participanţilor ulterior orei stabilite conduce la imposibilitatea participării acestora la întâlnire;
- c) fiecare participant trebuie să asigure participarea prin utilizarea unui dispozitiv electronic individual dintr-o locaţie care dispune de conexiune stabilă la internet care să asigure calitatea comunicării;
- d) participanţii au obligaţia să se asigure că microfonul şi camera video aferente dispozitivului utilizat sunt funcţionale;
- e) camera video trebuie menţinută deschisă pe toată perioada desfăşurării întâlnirii, să fie plasată la o distanţă adecvată, care să permită o vizualizare cât mai clară şi neobstrucţionată a participanţilor;
- f) pe cât posibil iluminatul să fie natural, de preferat din faţă;
- g) comunicarea trebuie să nu fie afectată de zgomot de fond;
- h) participanţii au obligaţia de a folosi un limbaj, o ţinută şi un comportament adecvate;
- i) în timpul sesiunii de videoconferinţă este strict interzisă înregistrarea, fotografierea, capturarea audio şi/sau video de către contribuabili şi/sau persoanele care îi reprezintă;
- j) este strict interzisă distribuirea conţinutului videoconferinţei, integral sau parţial, fără acordul expres al MF-ANAF. (Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența)