De la ghișeu la webcam: ANAF stabilește regulile întâlnirilor fiscale online

OpANAF nr. 705/2026, recent publicat în Monitorul Oficial, reglementează procedura prin care un contribuabil poate comunica cu ANAF în sistem de teleconferință. Procedura conține atât elemente tehnice, cum ar fi identificarea contribuabilului în mediul electronic, dar și unele aspecte procedurale din activitatea practică.

Organul fiscal central informează prin SPV contribuabilii cu privire la posibilitatea de a opta pentru derularea întâlnirilor aferente procedurilor legale prin platforma de videoconferință și cu privire la termenul-limită până la care poate fi exercitată opțiune, arată Ordinul publicat. Exercitarea opțiunii se realizează n termen de 2 zile lucrătoare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a opta, arată Ordinul publicat în Monitorul Oficial.

În cazul în care contribuabilul nu își exercită opțiunea prevăzută la alin. (2) se consideră că acesta nu a optat pentru prezența la întâlnire în sistem videoconferință.

Organul fiscal central comunică contribuabilului în SPV minuta întâlnirii

Actul normativ este aplicabil în următoarele patru domenii fiscale: Cantrol fiscal; audiere; audienţă sau mediere.

În cazul reprezentării contribuabilului prin împuternicit sau în situaţia în care acesta se prezintă la întâlnire însoţit de mandatari, contribuabilul are obligaţia de a comunica celor care îl reprezintă regulile şi condiţiile privind desfăşurarea întâlnirii prin platforma de videoconferinţă a MF-ANAF, înainte de începerea întâlnirii.

La începutul întâlnirii, toţi participanţii au obligaţia de a se prezenta (nume, prenume, calitate, funcţie), după caz. Întâlnirea este moderată de reprezentantul/reprezentanţii organului fiscal central.

Condiţiile de desfăşurare ale întâlnirii prin intermediul platformei de videoconferinţă a MF-ANAF