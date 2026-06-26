De la logo pe monopost la experiențe reale: BT și McLaren aduc Formula 1 mai aproape de fanii din România

Cum arată Formula 1 văzută dincolo de ecrane? Pentru doi clienți BT, răspunsul vine chiar în acest weekend, la Spielberg, unde vor ajunge la Marele Premiu al Austriei prin intermediul campaniei Team Priceless. Tot în aceste zile, logo-ul Băncii Transilvania va fi prezent, pentru prima dată în acest sezon, pe monopostul McLaren, dar și pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

În acest weekend, mai exact între 26 și 28 iunie, Austrian Grand Prix de la Spielberg marchează un nou capitol în parteneriatul dintre Banca Transilvania (BT) și McLaren Mastercard Formula 1 Team. Tot atunci, logo-ul BT va apărea, pentru prima dată în acest sezon, pe monopostul McLaren, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

Parteneriatul început anul trecut continuă astfel dincolo de prezența pe circuit, printr-o experiență dedicată comunității de fani din România și construită în jurul pasiunii pentru Formula 1.

Doi clienți BT, în culisele uneia dintre cele mai apreciate echipe din Formula 1

Ce se află în spatele prezenței BT pe circuit? Ei bine, este vorba despre povestea Team Priceless, lansată de Mastercard în parteneriat cu McLaren. Nu este doar o campanie, ci o platformă globală prin care fanii echipei britanice pot descoperi Formula 1 dincolo de cursele urmărite la televizor.

Astfel, prin Team Priceless, doi clienți BT au câștigat șansa de a descoperi universul Formula 1 dintr-o perspectivă la care mulți fani doar visează. Selecția câștigătorilor a avut loc în urma unui quiz dedicat fanilor McLaren Mastercard, iar premiul depășește cu mult simpla participare la o cursă. Cei doi vor ajunge la Spielberg pentru a trăi experiența completă: acces la Marele Premiu, transport, cazare și activități speciale în universul McLaren.

Pentru mulți pasionați de motorsport, Formula 1 înseamnă mai mult decât competiția de pe circuit. Înseamnă povești, emoție și oportunitatea de a face parte dintr-o comunitate globală construită în jurul performanței. Tocmai de aceea, experiențele care îi apropie pe fani de universul Formula 1 au devenit tot mai importante.

Mai aproape de universul Formula 1

Prezența la Spielberg, urmată de activările pregătite pentru etapa de la Hungaroring din luna iulie, arată și direcția în care evoluează parteneriatul dintre BT și McLaren. Dincolo de prezența pe circuit, accentul se mută tot mai mult spre experiențe care îi aduc pe clienți mai aproape de cultura motorsportului și de una dintre cele mai apreciate echipe din Formula 1.

Dincolo de experiențele dedicate fanilor, parteneriatul dintre BT și McLaren vine și cu beneficii pentru deținătorii cardului BT Mastercard McLaren. Printre acestea se numără 10% cashback pentru plățile efectuate în weekendurile cu curse la restaurante și hoteluri din străinătate, precum și asigurare de călătorie pentru cardurile Gold.

Un logo în mijlocul experienței

Experiența celor doi câștigători coincide cu un moment important în parteneriatul dintre BT și McLaren: prima cursă din acest sezon în care logo-ul băncii va fi prezent pe monopostul echipei.

Pentru cei doi clienți BT, weekendul de la Spielberg este ocazia de a trăi Formula 1 dincolo de rolul de spectator și de a fi, pentru câteva zile, parte din universul McLaren.

Articol susținut de Banca Transilvania