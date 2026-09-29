De la „miraje” la Zona Euro. Isărescu explică greșeala pe care România nu-și mai permite să o repete

Pierderea credibilității României în fața piețelor și a partenerilor externi poate atrage consecințe mult mai grave decât deteriorarea temporară a unui simplu indicator economic, avertizează gubernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

Isărescu a făcut aceste declarații la lansarea de către BNR a volumului „Sustenabilitatea financiară: de la deficite la convergență nominală”, unde a transmis mai multe mesaje legate de prudența fiscală, de pericolele politicilor pro-ciclice și de condiția esențială pentru aderarea la zona euro.

Economia nu este un teren pentru experimente pe oameni

Isărescu a subliniat că singurul „laborator” autentic al unui economist rămâne dezbaterea riguroasă de idei între specialiști:

„Ca economiști, un laborator în care să facem experimente nu avem și nu vom avea niciodată. Nu putem să facem experimente pe oameni. De aceea, abordarea cumpătată și o fundamentare riguroasă a deciziilor sunt strict necesare dacă vrem ca economia să rămână pe o cale bună”.

Respingând ideea ca deciziile de politică economică să rămână izolate într-un „turn de fildeș” între zidurile Palatului BNR, oficialul a insistat că bancherii centrali au datoria de a aduce echilibru și informație direct în societate.

Refuzul «mirajelor» și ecoul anului 1927

Mugur Isărescu a citat din discursul susținut în decembrie 1927 de un predecesor al său, Dimitrie Burilianu: „Ne vom feri de miraje, oricât de ademenitoare ar fi ele. Vom evita precipitarea, oricât de arzătoare ar fi setea de mai bine. Vom păși chibzuit, prudent, dar cu hotărâre pe calea bătăturită a realității”.

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Avertismentul din 1927 rămâne la fel de actual, a spus Isărescu. Un parcurs de creștere economică capabil să asigure convergența către nivelul de trai occidental este posibil doar dacă sunt protejate cu strictețe echilibrele macroeconomice. Fără aceste echilibre, durabilitatea dezvoltării este compromisă.

Lecția dură de la BCE: Criteriile îndeplinite doar „pe hârtie” nu asigură intrarea în Zona Euro

Unul dintre cele mai convingătoare argumente privind necesitatea reformelor structurale a fost o amintire a șefului Băncii Naționale de la o ședință a Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE).

Guvernatorul a evocat momentul în care o țară candidată la zona euro și-a prezentat îndeplinirea tuturor criteriilor de convergență nominală. Cu toate acestea, președintele BCE de la acea vreme, Jean-Claude Trichet, i-a respins accesul în mecanismul cursului de schimb (ERM2), explicând că doi indicatori critici – inflația și deficitul bugetar – nu erau sustenabili în timp. Mugur Isărescu a subliniat că sustenabilitatea reală, nu doar cea bifată formal pe hârtie, este singura bilet de intrare durabil în zona euro.

Capcana „pro-ciclicității”: „Vara să-ți faci sanie…”

Oficialul BNR a atras atenția și asupra greșelii frecvente de a alimenta economia cu stimulente exact în perioadele de creștere – un comportament cunoscut în limbaj de specialitate drept politică pro-ciclică.

„Ne-am oprit la acest barbarism: prociclic, anticiclic și am crezut că lumea înțelege despre ce este vorba. N-a fost așa. Politica are și alte criterii, are ciclul electoral, care nu ține neapărat de ciclul economic. Dar regula e simplă, ca în proverbul românesc: vara să-ți faci sanie și iarna căruță. Atunci când economia crește, nu trebuie să mai introduci stimulente”, a explicat Isărescu.

Credibilitatea: Se pierde ușor, se recuperează greu

În final, discursul s-a concentrat pe consolidarea fiscal-bugetară, descrisă drept o urgență absolută pentru credibilitatea României în fața piețelor și partenerilor externi.

Pierderea credibilității poate atrage consecințe mult mai grave decât deteriorarea temporară a unui simplu indicator economic, a avertizat Mugur Isărescu.