De la Toyopet la Lexus: cum a construit un eșec umilitor imperiul Toyota

În 1958, o mică companie dintr-o țară săracă livra primele sale automobile în Statele Unite. Mașina se numea Toyopet Crown și a eșuat spectaculos. Era prea slabă pentru autostrăzile americane, se supraîncălzea pe distanțe lungi și suna ca și cum ar fi fost o jucărie. Compania se numea Toyota, iar țara era Japonia.

În doi ani, Toyota a retras, umilită, modelul de pe piață. Presa americană a consemnat evenimentul cu o anumită satisfacție: dovada că japonezii nu au ce căuta în liga mare.

Mașina nu avea nimic sofisticat – doar o mașină sub-compactă ieftină (s-ar fi putut numi „patru roți și o scrumieră”, scriau jurnaliștii). Dar a fost un moment important pentru țară, iar exportatorii săi s-au simțit mândri.

Mulți japonezi au susținut că firma ar fi trebuit să se limiteze la ceea ce se pricepea: să facă războaie de țesut. La urma urmei, cel mai mare produs de export al țării era mătasea.

Șase decenii mai târziu, Toyota este cel mai mare producător de automobile din lume. Brandul său de lux, Lexus, a devenit un simbol atât de puternic al globalizării încât un jurnalist american, Thomas Friedman, de trei ori laureat al Premiului Pulitzer și editorialist pentru The New York Times i-a dedicat o carte.

Povestea Toyopet merită, totuși, mai multă atenție decât i se acordă de obicei — nu ca poveste de succes cu final fericit, ci ca lecție despre felul în care prosperitatea economică este de fapt construită.

Dacă Japonia ar fi ascultat economiștii liberului schimb în 1960, nu ar fi existat niciun Lexus. Și probabil nici miracolul economic japonez.

Patru roți și un paradox

Toyota nu a apărut din vânt. A crescut sub protecția explicită și deliberată a statului japonez.

În 1939, guvernul de la Tokyo a expulzat General Motors și Ford din Japonia — producătorii americani care dominau piața locală — pentru a lăsa loc industriei autohtone să respire.

Un deceniu mai târziu, în 1949, Banca Japoniei a salvat Toyota de la falimentul iminent cu fonduri publice. Între timp, tarifele vamale ridicate și controlul strict al investițiilor străine au garantat companiei un teren protejat pe piața internă.

Aceasta nu este o excepție istorică exotică. Este tiparul prin care aproape fiecare mare putere industrială a lumii și-a construit capacitățile — de la oțelul american protejat de tarife în secolul al XIX-lea, la semiconductorii sud-coreeni subvenționați în anii ’70. Marea Britanie a construit imperiul textil pe același principiu. Ceea ce este remarcabil nu e că Japonia a procedat astfel, ci că lumea a ales să uite.

Cămașa de forță și măslinul neglijat

Cartea lui Thomas Friedman, Lexusul și măslinul, publicată în 2000, a formulat cu eleganță ortodoxia economică a epocii: privatizare, inflație scăzută, liber schimb, dereglementare, piețe de capital deschise. Friedman numea acest pachet Cămașa de Forță de Aur și susținea că este singura cale spre prosperitate într-o economie globalizată. O singură mărime pentru toți.

Paradoxul este că tocmai mașina pe care și-a construit titlul — Lexus — este produsul unui model economic diametral opus celui pe care îl predică. Dacă Japonia din anii ’60 ar fi îmbrăcat Cămașa de Forță de Aur, Toyota ar fi rămas, în cel mai bun caz, un partener minor al unui consorțiu occidental. Nivelul de trai japonez ar fi rămas la paritate cu cel din Chile sau Argentina — ceea ce, în 1961, era realitatea demografică a țării. În 1961, venitul pe cap de locuitor al Japoniei era de 402 dolari, la fel ca cel din Chile (377 dolari), Argentina (378 dolari) și Africa de Sud (396 dolari)

Această ironie nu este un detaliu. Este miezul unei dezbateri care continuă să definească politica economică globală: cât de mult contează statul în construirea avantajului competitiv? Cazul Toyota sugerează că răspunsul este: mai mult decât admit manualele.

Eșecul ca pedagogie industrială

Dezastrul Toyopet din SUA nu a ucis Toyota. Dimpotrivă, a funcționat ca un semnal de calibrare extrem de costisitor și extrem de util.

Inginerii companiei au înțeles că proiectau mașini pentru drumurile înguste și accidentate ale Japoniei postbelice, nu pentru autostrăzile rapide ale Americii. Că puterea motorului nu era opțională pe o piață unde șoferii parcurgeau mii de kilometri pe lună. Că standardele inginerești pentru export trebuiau să fie fundamental diferite de cele pentru consumul intern.

Lecția nu este că Toyota a reușit în ciuda eșecului. Lecția este că a reușit parțial datorită eșecului — dar numai pentru că a avut răbdarea, capitalul și protecția instituțională necesare pentru a supraviețui eșecului și a-l transforma în cunoaștere. O companie fără rețeaua de siguranță oferită de stat ar fi putut fi eliminată tocmai în momentul în care învăța cel mai mult.

Concluzie: ce înseamnă a câștiga

Povestea Toyota nu este o pledoarie pentru protecționism permanent. Companiile asiatice care au prosperat sub umbrela statului — Toyota, Samsung, TSMC — au făcut-o pentru că statul a retras treptat protecția pe măsură ce competitivitatea creștea. Subvențiile indefinite produc zombi industriali. Dar nici deschiderea imediată și necondiționată nu produce Lexus-uri.

Între Toyopet-ul înjosit din 1958 și Lexus-ul glorios din 1992 se află trei decenii de politică industrială deliberată, eșecuri absorbite cu răbdare și reinvestire sistematică în capabilități. Friedman a văzut Lexus-ul și a construit o teorie a globalizării. A ratat, poate, că mașina pe care o admira era tocmai contraargumentul cel mai puternic la această teorie. Uneori, lecțiile cele mai importante se ascund în titluri.

Notă: Datele privind venitul pe cap de locuitor din 1961 provin din C. Kindleberger, Economic Development (McGraw-Hill, 1965). Au mai fost utilizate ca surse cartea lui Thomas Friedman: The Lexus and the Olive Tree (Anchor Books, 2000) și Samaritenii răi de Ha Joon Chang