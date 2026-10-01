De la „trebuie să am grijă de sănătate” la „vreau să știu”: noua platformă digitală iMed transformă prevenția în curiozitate și engagement

Dosarul medical se transformă într-un profil de sănătate dinamic. iMed face trecerea de la istoricul medical la o imagine mai amplă asupra sănătății.

Pentru prima dată, un operator medical din regiune integrează într-un singur ecosistem digital date genetice, analize și investigații medicale, istoric medical, indicatori biometrici și informații despre stilul de viață, construind o perspectivă integrată și dinamică asupra sănătății și prevenției.

Sănătatea devine astfel un subiect de interes în fiecare zi. Prin insights ușor de înțeles, progres vizibil, conținut și noutăți relevante din lumea medicală și chiar provocări legate de sănătate, iMed te ajută să faci primul pas către un nou nivel de înțelegere a propriului organism.

La baza aplicației se află tehnologie dezvoltată in-house de MedLife, prin modele matematice și algoritmi proprii și o echipă multidisciplinară de medici, geneticieni, bioinformaticieni, biostatisticieni și specialiști în inteligență artificială.

Noua interfață iMed este disponibilă gratuit pentru toți românii.

După trei decenii în care a construit cea mai extinsă infrastructură medicală privată din țară, MedLife, lider de piață și companie de tehnologie medicală, accelerează dezvoltarea proiectelor strategice în direcția medicinei personalizate și anunță lansarea iMed, o nouă interfață avansată, disponibilă în aplicația MedLife.

Lansarea marchează tranziția de la gestionarea reactivă a bolilor la un model proactiv de prevenție bazat pe date. Pentru prima dată în regiune, un operator medical reunește avansul tehnologic, datele clinice și stilul de viață pentru a furniza recomandări personalizate pe baza profilului biologic individual al fiecărui pacient.

Ecosistem digital unic pentru fiecare pacient, disponibil direct pe telefon

Noua interfață iMed funcționează ca o extensie dedicată prevenției și managementului proactiv al sănătății. Aceasta nu înlocuiește aplicația MedLife existentă (utilizată pentru programări și acces la servicii), ci adaugă o nouă dimensiune educațională și preventivă. Utilizatorii pot activa sau dezactiva interfața iMed direct din ecranul principal.

Spre deosebire de aplicațiile convenționale, iMed este singurul ecosistem digital din România și nu numai, care integrează simultan mai multe categorii de date: date genetice privind predispoziția de risc pentru peste 70 de boli și factori de stil de viață; analize de laborator; date biometrice colectate în timp real via dispozitive conectate (smartwatch / wearables) – puls, pași, calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac (HRV); dar și istoric medical și de stil de viață ce include informații despre istoricul familial, simptome, factori de risc și obiceiuri zilnice.

Totodată, platforma introduce și indicatori vizuali inovatori (barometrul iMed) cu rol educativ și de conștientizare. Aceștia arată utilizatorului unde se situează în raport cu populația de referință (ex. poziționarea în percentile privind distribuția simptomelor sau a indicatorilor biometrici), motivându-l să își actualizeze periodic datele medicale și să urmeze recomandările preventive personalizate.

„Timp de aproape trei decenii, am construit una dintre cele mai complexe infrastructuri medicale din România, având permanent în centru relația dintre medic și pacient. Astăzi intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare, în care completăm această expertiză cu puterea tehnologiei și a datelor. Credem că viitorul sănătății nu înseamnă doar acces la servicii medicale atunci când apare o problemă, ci capacitatea de a înțelege mai devreme ce se întâmplă cu sănătatea fiecăruia și de a acționa înainte ca boala să apară. Ne propunem să transformăm progresul tehnologic în progres uman și să construim un model în care medicina, datele și tehnologia conlucrează pentru a ajuta oamenii să trăiască nu doar mai mult, ci și mai bine” a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte CA al Grupului MedLife.

Model de evaluare a riscului dezvoltat integral în România

La baza noii platforme se află modele matematice și algoritmi dezvoltați integral de MedLife in house cu resurse proprii și o echipă multidisciplinară formată din medici, geneticieni, bioinformaticieni, biostatisticieni și experți în inteligență artificială. Prin intermediul noii divizii a grupului – MedLife Science & Innovation, compania a creat o metodă proprie de clasificare a pacienților pe grade de risc pentru peste 70 de predispoziții de îmbolnăvire.

Rolul acestor modele este de a transforma informațiile fragmentate într-o imagine integrată și ușor de înteles asupra sănătății. În loc ca fiecare informație să fie privită separat, iMed aduce datele împreună și le pune în context, ajutând utilizatorii să înțeleagă mai bine propriul organism și factorii care contribuie la menținerea stării de sănătate.

Complexitatea modelului dezvoltat de MedLife constă în integrarea unor categorii de informații care, în mod tradițional, sunt analizate separat. Datele medicale și genetice pot fi puse în relație cu informațiile biometrice și de lifestyle colectate în timp, construind un profil de sănătate dinamic, care oferă o perspectivă mai amplă asupra modului în care organismul funcționează și evoluează.

„Sunt mândru că în România o companie privată dezvoltă soluții care ne poziționează în avangarda medicinei preventive din Europa. Această integrare simultană a patru tipuri distincte de date, de la genomică, analize de sânge, la imagistică și informații biometrice și progesiv a 8 date medicale de la microbiom la date psihometrice, ne va permite să construim cel mai complet profil individual de sănătate disponibil astăzi în regiune. Practic, această abordare face posibilă validarea timpurie a unor asocieri între predispozițiile genetice identificate și indicatori biologici sau antecedente medicale reale, iar acest lucru va schimba în timp fundamental felul în care ne raportăm la prevenție. Este o ocazie extraordinară de a învăța, în timp, cum să trăiești mai mult și mai bine”, a mai declarat Mihai Marcu.

Relația medic – pacient, amplificată de tehnologie

Dezvoltarea ecosistemului iMed vine să completeze actul medical clasic, fără a înlocui consultul de specialitate. Recomandările furnizate de aplicație au rolul de a pregăti pacientul pentru o discuție mai aplicată cu medicul curant, oferindu-i acestuia din urmă un tablou clinic contextualizat.

În etapele următoare, arhitectura va fi extinsă și cu alte categorii de date, integrând informații privind microbiomul, nutriția personalizată, istoricul de investigații imagistice, analize de farmacogenetică sau evaluările psihometrice.

Prin integrarea acestor informații, iMed face trecerea de la dosarul medical, asociat tradițional cu istoricul bolii și al interacțiunilor cu sistemul medical, la un profil de sănătate dinamic, orientat către sănătate, prevenție și proactivitate. Actualizat continuu cu informații relevante despre organism și stilul de viață, acest tablou integrat transformă sănătatea într-un subiect de interes permanent, stimulând curiozitatea, înțelegerea și interacțiunea cu propria sănatate.

Noua interfață iMed este disponibilă gratuit în aplicația MedLife pentru toți utilizatorii, marcând un nou capitol în angajamentul companiei de a democratiza accesul la medicina smart și personalizată. Pentru o integrare corespunzătoare a informațiilor și o personalizare a fiecărui profil, aplicația va permite, în curând, și încărcarea datelor păstrate până de curând pe hârtie la domiciliu sau efectuate în alte unități medicale.

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Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

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Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe https://www.medlife.ro/.

Articol susținut de MedLife