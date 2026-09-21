Decalajul dintre salariile așteptate și cele oferite urcă la 30%

Deși salariile nominale din România au crescut cu 4,8% în 2025, inflația de 9,7% a anulat aproape integral acest avans. Cât s-a redus salariul, potrivit unui studiu International Work Finder.

Salariul real al angajaților s-a redus cu aproximativ 4,5%, potrivit Barometrului Salariilor din România 2026, analiza realizată și publicată de agenția de recrutare International Work Finder.

Studiul mai arată că diferența dintre București și media națională ajunge la 46%, iar decalajul dintre salariile așteptate de candidați și cele oferite de angajatori continuă să se adâncească, ajungând, în medie, la aproape 30%.

Barometrul Salariilor din România include 246 de posturi din 11 sectoare economice și 42 de unități administrative. Studiul își propune să ofere companiilor un reper actualizat privind nivelurile de remunerare din piață, într-un moment în care transparența salarială devine atât o obligație legală, cât și un avantaj competitiv în atragerea și retenția talentelor.

„Salariul rămâne unul dintre cei mai importanți factori în alegerea unui loc de muncă, însă valoarea unei oferte este întotdeauna evaluată în raport cu piața. De aceea, companiile au nevoie de repere obiective pentru a înțelege dacă politicile lor de remunerare sunt aliniate așteptărilor candidaților. Barometrul Salariilor din România 2026 a fost creat pentru a transforma datele salariale în decizii mai bine fundamentate”, declară Georgiana Brudaru, Head of Recruitment, International Work Finder.

România rămâne una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniunea Europeană

Cu un cost orar al forței de muncă de 13,6 euro, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, de 34,9 euro/oră. Țara rămâne una dintre cele mai competitive destinații pentru investiții din perspectiva costului muncii, însă avantajul începe să se reducă, pe fondul creșterii accelerate a salariilor și al deficitului de personal calificat. În ultimul an, costul orar al muncii a crescut cu 10,6%, unul dintre cele mai ridicate ritmuri din afara zonei euro.

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IT-ul rămâne lider, iar diferențele dintre industrii continuă să crească

Clasamentul realizat de International Work Finder confirmă că IT-ul rămâne sectorul cu cele mai ridicate salarii din România, cu o mediană netă de 11.750 lei pe lună, de peste două ori media națională. Acesta este urmat de sectorul juridic și cel farmaceutic, fiecare cu o mediană de 11.000 lei, în timp ce vânzările completează topul cu 10.750 lei.

La polul opus, retailul rămâne sectorul cu cele mai reduse niveluri salariale dintre domeniile analizate, cu o mediană netă de 4.700 lei pe lună.

La nivelul pozițiilor individuale, cele mai mari remunerații sunt concentrate în rolurile executive și în domeniile cu deficit ridicat de competențe.

Rol Sector Mediana netă Medical Director Pharma 28.000 lei CFO Financiar 26.000 lei Audit Partner / Director Financiar 25.000 lei Finance Director Financiar 25.000 lei Business Unit Manager Pharma Pharma 23.000 lei Tax Director / Partner Financiar 22.000 lei CISO (NIS2) IT 22.000 lei Director Dezvoltare Proiecte Regenerabile Inginerie 22.000 lei Director de Șantier Inginerie 22.000 lei Supply Chain Director Logistică 22.000 lei

Cel mai bine remunerat rol analizat în cadrul studiului este cel de Director Medical, cu o mediană netă de 28.000 lei, de aproape zece ori peste nivelul pozițiilor de intrare din grilă.

„Astăzi, salariul nu mai reflectă doar responsabilitatea unui rol, ci și cât de dificil este să găsești persoana potrivită. Pentru poziții precum CISO, Enterprise Architect sau specialiști senior din industria farmaceutică, numărul candidaților relevanți la nivel național se măsoară în zeci, nu în sute, iar acest lucru se vede direct în nivelul pachetelor salariale”, adaugă Georgiana Brudaru.

Candidații cer cu aproape 30% mai mult decât oferă companiile

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului International Work Finder este că diferența dintre așteptările salariale ale candidaților și bugetele companiilor nu mai scade odată cu evoluția economiei, așa cum se întâmpla în ciclurile economice anterioare.

În prezent, candidații solicită, în medie, 7.000 lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 lei, rezultând un decalaj de aproximativ 30%. În anumite domenii, precum ingineria energetică, diferența ajunge la 42%, iar, în banking și real estate, la aproximativ 40%.

Bucureștiul conduce detașat clasamentul salariilor

Analiza regională inclusă în Barometrul Salariilor din România 2026 evidențiază diferențe importante între principalele centre economice și restul țării.

Cu un salariu net mediu de 7.073 lei, Bucureștiul se situează cu 46% peste media celor 42 de unități administrative analizate, estimată la 4.839 lei. Capitala este urmată de Cluj, cu 6.633 lei (+37%), și Timiș, cu 6.192 lei (+28%). La polul opus se află Hunedoara, cu un salariu mediu net de 4.108 lei.

„Piața muncii din România devine tot mai polarizată. Pentru companiile care nu pot concura cu salariile din București sau Cluj, soluția nu este întotdeauna majorarea bugetelor, ci dezvoltarea unor strategii de recrutare adaptate specificului fiecărei regiuni și, acolo unde este necesar, accesarea unor noi surse de talent, inclusiv din afara României”, explică Georgiana Brudaru, Head of Recruitment, International Work Finder.