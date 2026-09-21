Skip to content
Economie

Decalajul dintre salariile așteptate și cele oferite urcă la 30%

Dan Popa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Deși salariile nominale din România au crescut cu 4,8% în 2025, inflația de 9,7% a anulat aproape integral acest avans. Cât s-a redus salariul, potrivit unui studiu International Work Finder.

  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.