USR are șase concluzii după ședința în care s-a discutat desemnarea lui Veștea. „Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră”

Consultări ale premierului desemnat Eugen Tomac cu reprezentanții USR, la București, 8 iunie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Biroul Național al USR a adoptat duminică, în unanimitate, o rezoluție prin care ia act de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și reafirmă că partidul nu va forma un guvern alături de PSD.

Formațiunea anunță că va convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie oficială în privința viitorului Guvern.

USR transmite că ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea, dar și de faptul că nu a fost informat în prealabil despre această decizie. Totodată, transmite că le datorează „claritate” alegătorilor și că va rămâne „consecvent cu decizia de a nu mai forma un guvern cu PSD”.

„Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri”, a punctat USR.

Cele șase concluzii enumerate de partid