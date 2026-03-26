Declarația Unică 2026 D212. Anunț nou de la Ministerul Finanțelor și o nouă facilitate. Până când trebuie depusă

Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi precompletată automat în Spaţiul Privat Virtual, printr-o nouă funcţionalitate dezvoltată de Ministerul Finanţelor împreună cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care permite importul datelor fiscale existente şi reduce timpul de completare pentru contribuabili.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, funcţia de precompletare automată a Declaraţiei Unice (D212) în cadrul SPV facilitează semnificativ procesul de declarare pentru persoanele fizice.

Astfel, noua aplicaţie permite importul automat al datelor fiscale existente în sistemele ANAF direct în formularul electronic.

„Veniturile raportate prin declaraţii informative, precum D205, sunt afişate automat, contribuabilul având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere”, se precizează în comunicat.

Precompletarea se adresează tuturor persoanelor fizice care au obligaţia depunerii Declaraţiei Unice, inclusiv celor care obţin venituri din: activităţi independente; drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor; investiţii sau activităţi agricole şi surse din străinătate, se menţionează în comunicat.

De asemenea, funcţionalitatea este utilă pentru persoanele care datorează contribuţii sociale (CAS, CASS) sau optează pentru plata acestora.

Implementarea acestui sistem aduce multiple avantaje, precum: reducerea semnificativă a timpului de completare; diminuarea erorilor de introducere a datelor; transparenţă asupra sursei informaţiilor şi posibilitatea verificării şi corectării fiecărei valori, susţin reprezentanţii ministerului.

În plus, formularul este disponibil într-un format web modern, accesibil direct din browser, fără a mai fi necesară utilizarea unui fişier PDF interactiv.

„Precompletarea este un instrument de asistenţă şi nu înlocuieşte responsabilitatea contribuabilului. Datele afişate reflectă informaţiile raportate de terţi şi pot fi incomplete sau eronate”, se mai precizează în document.

Totodată, contribuabilii trebuie să verifice toate informaţiile precompletate, să completeze manual veniturile care nu apar în sistem (de exemplu, venituri din străinătate sau activităţi independente) şi să compare datele cu documentele justificative (contracte, extrase bancare, evidenţe contabile).

De asemenea, precompletarea se poate realiza o singură dată la deschiderea formularului. Dacă a fost deja depusă o declaraţie, sistemul va propune automat o declaraţie rectificativă, iar veniturile cu reţinere la sursă pot necesita corecţii prin intermediul plătitorilor de venit, notează instituţia.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declaraţiei Unice D212 este 25 mai 2026 inclusiv. Contribuabilii pot beneficia de o bonificaţie de până la 3% pentru depunerea şi plata obligaţiilor până la 15 aprilie 2026 inclusiv.