Deloitte România a asistat Digmatix, liderul regional în soluții Microsoft Business Applications, în intrarea pe piața locală prin achiziția Elian Solutions

Deloitte România a asistat Digmatix, furnizor regional de soluții Microsoft Business Applications cu sediul în Letonia, în achiziția Elian Solutions, una dintre cele mai importante companii românești specializate în implementarea soluției Microsoft Dynamics 365 Business Central, parte din grupul Bittnet Systems.

Tranzacția marchează intrarea companiei de software Digmatix pe piața din România și consolidarea poziției de lider regional în furnizarea și implementarea de Microsoft Business Applications.

„Această achiziție reprezintă implementarea strategiei noastre. Ne-am extins constant prezența în domeniul Microsoft Business Applications în Europa Centrală și de Est, iar pentru intrarea pe piața din România am știut că avem nevoie de cea mai puternică echipă locală. Elian Solutions este exact acest partener – principalul partener Microsoft recomandat în România, cu peste 250 de implementări, localizare certificată și o creștere solidă a veniturilor în ultimii ani. Integrarea echipei Elian Solutions în Digmatix consolidează fiecare proiect Business Central pe care îl livrăm la nivelul grupului. Pentru cei peste 1.000 de clienți existenți ai noștri, această tranzacție înseamnă un partener Microsoft Business Applications semnificativ mai complet. Ridicăm nivelul a ceea ce putem livra”, a declarat Rinalds Sluckis, CEO al Grupului Digmatix.

Echipa multidisciplinară din cadrul Deloitte România a asigurat, în această tranzacție, etapele de due diligence financiar și fiscal și a oferit asistență pe parcursul negocierii și semnării contractului de vânzare-cumpărare. Consultanții financiari implicați în acest proiect sunt Radu Dumitrescu, Partener Coordonator, Vlad Bălan, Director, Laura Necșuliu, Manager, Laurențiu Popescu, Senior Associate, și Bianca Tămăslăcaru, Associate. Din practica de Servicii Fiscale, echipa de proiect a fost alcătuită din Alexandra Pană-Băcescu, Manager, Ștefania Samson, Senior Consultant, Laura Bobar, Director, și Roberta Roman, Consultant.

„Tranzacția confirmă încă o dată atractivitatea industriei IT din România pentru investitorii strategici și capacitatea companiilor locale de a construi expertiză și soluții cu relevanță regională. Ne bucurăm că am putut sprijini Digmatix într-un proiect cu un grad ridicat de complexitate, implicând consolidarea activității a două entități – Elian Solutions și subsidiara sa, Elian Development, și am contribuit la o tranzacție care creează premise pentru dezvoltarea unor platforme cu acoperire tot mai extinsă în Europa Centrală și de Est”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Digmatix, liderul regional în furnizarea de soluții Microsoft Business Applications, are operațiuni în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, deservind clienți din peste 40 de țări. Fondată în 2005 la Riga, compania s-a extins prin achiziții strategice in regiunea baltică, în Polonia și în zona adriatică.

Elian Solutions este unul dintre principalii parteneri Microsoft Dynamics 365 Business Central din România, cu peste 250 de implementări realizate în Europa și SUA și competențe extinse în industrii precum producție, retail, distribuție și imobiliară.

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Articol susținut de Deloitte România